الحكومة البريطانية لا تدين تصرفات مشجعي مانشستر يونايتد

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التي اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد ملاك النادي، ما تسبب في تأجيل مباراة أمام ليفربول.

وأبلغ كليفرلي محطة ”سكاي نيوز“: ”لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الملعب“.

وأضاف: ”نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير مانشستر يونايتد بل العديد من الأندية“.

وتأجلت مباراة القمة بين يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الممتاز أمس الأحد، بعد أن شقت جماهير يونايتد طريقها إلى أرض الملعب واقتحمت استاد أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة ”غليزر، المالكة للنادي.

وكانت المباراة ستقام أمام مدرجات خالية بسبب قيود كوفيد-19 لكن ذلك لم يمنع المشاهد الفوضوية داخل وخارج أولد ترافورد والتي أدت إلى إصابة ضابط بزجاجة وفقا لبيان شرطة مانشستر الكبرى. ولا توجد أي إشارات على الموعد الجديد للمباراة. وكان يونايتد صاحب المركز الثاني بحاجة للفوز حتى يحرم مانشستر سيتي من التتويج أمس الأحد.

وتأتي الاحتجاجات المخطط لها بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب 5 أندية إنجليزية أخرى. وانهارت خطط هذه المسابقة في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

"It's important we understand the importance of fans to the game." James Cleverly says while he "can not condone" football fans storming the pitch at Old Trafford, 'we do need to understand the frustrations fans have with a number of clubs'. Read more: https://t.co/LCuoGNUVE8 pic.twitter.com/lLtY5Ujxe1 — Sky News (@SkyNews) May 3, 2021

خصم نقاط

كما أعلنت الشرطة إصابة رجلي أمن خلال الأحداث أحدهما أصيب في وجهه بعد ضربه بزجاجة أدت لنقله إلى المستشفى للعلاج.

وبحسب ”ميرور“، فإن قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفة في تقييم حالة لقاء مانشستر يونايتد وليفربول بين منح النقاط لفريق ليفربول وتأجيله.

وبحسب قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فإن الفريق المستضيف مسؤول عن أمن اللقاء وإجرائه، وحال تصرف غير مسؤول منه أو من جماهيره فإن نقاط اللقاء تمنح للفريق الزائر، وهو ما يعني فوز ليفربول بالنقاط الثلاث.

بينما تمنح قوانين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأولوية لإجراء اللقاء في موعد لاحق إن كان قرار عدم إجرائه من قبل حكم اللقاء أو قوات الأمن أو من قبل جهة حكومية، وبموافقة خطية من مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اشتباكات بين الشرطة والمشجعين خارج ملعب أولد ترافورد أثناء محاولات إبعاد الجماهير عن محيط الملعب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول لم يحدد لها موعد حتى اللحظة. pic.twitter.com/UJKj4V56qy — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحقيقا في اجتياح جماهير مانشستر يونايتد للملعب ودراسة الإجراءات الأمنية الخاصة باللقاء لتحديد المسؤولين عن الحادث.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريقين وافقا على تأجيل اللقاء في انتظار دراسة الملف من قبل اللجان المختصة واتخاذ قرار بشأن إجرائه في موعد لاحق أو منح نقاط الفوز لفريق ليفربول.

وقال يونايتد في بيان بعد إلغاء المباراة: ”بعد محادثات بين الشرطة ورابطة الدوري الممتاز ومجلس منطقة ترافورد والناديين، تأجلت مباراتنا ضد ليفربول بسبب اعتبارات الأمن والسلامة المتعلقة باحتجاجات أمس“.

وأضاف: ”ستعقد الآن محادثات مع رابطة الدوري الممتاز لتحديد موعد آخر للمباراة“.

وأصدر ليفربول بيانا أكد فيه موافقته على القرار.