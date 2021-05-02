ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هيونغ مين سون يلاحق هاري كين ومحمد صلاح

سجل النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون هدفًا في المباراة التي تجمع ناديه توتنهام مع شيفيلد يونايتد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 77، ليتقدم توتنهام، علمًا بأن غاريث بيل سجل 3 أهداف (هاتريك) في المباراة.

ورفع هيونغ مين سون رصيده إلى 16 هدفًا في المركز الثالث على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

ويتصدر هاري كين نجم توتنهام ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده 21 هدفًا، ثم محمد صلاح نجم ليفربول وسجل 20 هدفًا، وفي المركز الرابع يأتي دومينيك كالفيرت ليوين نجم إيفرتون وسجل 15 هدفًا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. هاري كين، توتنهام، 21 هدفًا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفًا.

3. هيونغ مين سون، توتنهام، 16 هدفًا.

4. دومينيك كالفيرت ليوين، إيفرتون، 15 هدفًا.