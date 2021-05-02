جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد قبل مباراة ليفربول.. وشكوك حول إقامة اللقاء (فيديو)

اقتحمت جماهير نادي مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد، قبل ساعات قليلة من مباراة فريقهم ضد ليفربول، في الدوري الإنجليزي، وطالبوا برحيل عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأعربت جماهير فريق مانشستر يونايتد عن غضبها بشكل واضح بعد أزمة السوبر الأوروبي، حيث انطلقت مظاهرات أمام أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي، ثم اقتحمت بعض الجماهير ملعب المباراة.

اقتحام جماهير مانشستر لملعب أولد ترافورد قبل مباراة الفريق مع ليفربول للمطالبة برحيل عائلة جليزر المالكة للنادي. أحد الجماهير قال لسكاي سبورتس "الأمر لا يتعلق فقط بدوري السوبر الأوروبي، عائلة جليزر كان يجب أن ترحل منذ سنوات". pic.twitter.com/QKod6YNwiJ — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

ويطالب المتظاهرون داخل ملعب أولد ترافورد، برحيل ملاك النادي، وتداول 51% من الأسهم بين الجماهير، على أن تبقى نسبة الـ 49% للمالك الجديد.

وتشترط الجماهير ألا يكون للمالك الجديد الحق في الإدارة دون الرجوع لهم.

وتظاهرت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد من ناحية أخرى أمام فندق إقامة الفريق، وأبدوا رفضهم لاعتذار الإدارة عن أزمة دوري السوبر الأوروبي، وفشلت حافلة الفريق في التوجه للملعب.

تضارب الأنباء حول مصير المباراة

ولم يصدر أي قرار رسمي من شرطة مانشستر أو رابطة الدوري الإنجليزي بشأن المباراة، سواء بإقامتها في موعدها أو تأجيلها، حيث تكهنت بعض وسائل الإعلام بتأجيل المباراة لساعات، وقالت وسائل إعلام أخرى ربما يتم التأجيل.

وتضاربت التقارير حول مصير المباراة، حيث قالت شبكة ”بي إن سبورتس“ الإخبارية، إنه تقرر تأجيل المباراة لتقام في وقت لاحق، فيما قالت الصحفية ليا سميث، والمقربة من إدارة لليفربول إن: ”رابطة البريميرليغ يناقش الآن إقامة المباراة في الساعة (8:30 بتوقيت مكة)”. ‎

جماهير #مانشستر_يونايتد تقتحم ملعب #أولد_ترافورد قبل ساعات قليلة من مباراة فريقهم أمام #ليفربول في #الدوري_الانجليزي .. ويطالبون برحيل عائلة #جليزر المالكة للنادي

ولم يصدر أي قرار بشأن المباراة وهنام شكوك حول إقامتها pic.twitter.com/ZBPOWSVOgA — إرم سبورت (@EremSports) May 2, 2021

ويحل فريق ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفا على مانشستر يونايتد، في قمة المرحلة الـ34 من ”البريميرليغ“.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون نتيجتها مهمة جدا للفريقين، حيث يتطلع ليفربول للحفاظ على حظوظه الضئيلة للتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يسعى اليونايتد، لتأخير التتويج المرجح لغريمه مانشستر سيتي، الذي يتصدر حاليا ترتيب الدوري.

ويواجه ليفربول خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 /2017، إذ يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي (لعب مباراة أكثر)، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للمسابقة القارية.

أما اليونايتد فيحتل وصافة الترتيب، برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر ”السيتي“ (لعب مباراة أكثر)، وذلك قبل 5 جولات من ختام الدوري.