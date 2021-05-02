التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”أولد ترافورد“ لمتابعة اللقاء المثير الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة بقيادة مدربه أولي سولشاير، وحقق الفريق 19 فوزا وتعادل 10 مرات وتلقى 4 هزائم.

وسجل المانيو 64 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم واستقبل 35 هدفا، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق اللاعب برونو فرنانديز برصيد 16 هدفا.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 54 نقطة بقيادة مدربه يورغن كلوب، وحقق الفريق 15 فوزا وتعادل 9 مرات وخسر مثلها.

وسجل الريدز 55 هدفا واستقبل 39 هدفا، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق الدولي المصري محمد صلاح برصيد 20 هدفا.

وتعني خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول تتويج فريق مانشستر سيتي، المتصدر، باللقب بشكل رسمي فالفريق يتصدر البريميرليغ برصيد 80 نقطة.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم بعدما تعادلا في الدور الأول للدوري دون أهداف على ملعب ”آنفيلد“، وفاز اليونايتد بنتيجة 3-2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أمام ليفربول في ملعب أولد ترافورد منذ الهزيمة بنتيجة 3-0 يوم الـ16 من مارس 2014 بالدوري الإنجليزي.

كيف يفكر سولشاير؟

يدخل مانشستر يونايتد المباراة باحثا عن تحقيق الفوز وتثبيت أقدامه في الوصافة خاصة أن فرص المنافسة على اللقب تبدو شبه مستحيلة فالتتويج حتى إذا تأجل سيكون في يد مانشستر سيتي خلال الجولة المقبلة.

ويغيب عن مانشستر يونايتد الثنائي أنطوني مارسيال وفيل جونز بسبب الإصابة، بينما رفض سولشاير فكرة معاناة ليفربول من سوء النتائج في الدوري أو ابتعاده بعض الشيء عن المربع الذهبي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه لا يبحث سوى عن تحقيق الفوز بغض النظر عن أي أمور أخرى تتعلق بالمنافس، موضحا أن مانشستر يونايتد جاهز للمباراة ويقدر أهميتها.

ويعتمد سولشاير على تشكيلة تضم الحارس ديان هندرسون وأمامه رباعي خط الدفاع هاري ماغواير وإيريك بايلي ويمينا آرون بيساكا ويسارا لوك شاو.

يعول سولشاير على دور لاعب الارتكاز الدفاعي سكوت ماكتموناي في إفساد الهجمات مع ثنائي ارتكاز هما: بول بوغبا وفريدريك كانوتيه من أجل ترك المساحات لانطلاق الأطراف خاصة لوك شاو الذي صنع 5 أهداف لزملائه في البريميرليغ.

ويبقى الدور الأبرز لنجم الفريق برونو فرنانديز الذي سجل 16 هدفا وصنع 11 لزملائه كصانع ألعاب محوري مع الثنائي ماركوس راشفورد وماسون غرينوود، الذي يملك السرعات والمرونة التكتيكية للتحول من مراكز الهجوم إلى الجناح.

وقال أحمد أبومسلم، ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن خطة سولشاير تعتمد في الأساس على قدرات برونو فرنانديز كلاعب محوري وصانع ألعاب موهوب.

وأوضح أن راشفورد وغرينوود يملكان السرعات وهو ما يعطي المساحة لانطلاقات فرنانديز مع إمكانية تقدم الأطراف لوجود 3 لاعبين ارتكاز.

ماذا يدور في عقل كلوب؟

يسعى ليفربول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل ابتعاده وتراجعه للمركز السادس وفقدانه لقب الدوري ووجود فارق 7 نقاط بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو ما يهدد الفريق بالغياب عن دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وحاول كلوب، مدرب ليفربول، رفع الضغوط عن فريقه، مؤكدا أنه سيتعامل مع الأمر الواقع ويستهدف الظهور بصورة جيدة في الدوري الأوروبي إذا شارك بالبطولة.

وأوضح أن الأمور باتت صعبة للغاية للتأهل للمربع الذهبي، مؤكدا أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز على حساب مانشستر يونايتد في عقر داره.

ويغيب عن صفوف ليفربول جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وجوزيف غوميز وجوردان هندرسون للإصابة، ويعتمد الريدز على تشكيلة تضم الحارس أليسون باكير وأمامه رباعي الدفاع فابينيو وأوزان كاباك وترينت أرنولد وأندريه روبرتسون.

ويقود خط الوسط تياغو ألكانتارا وبجواره جيمس ميلنر وجيورجينهو فاينالدوم مع ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وأكد أحمد أبومسلم أن ليفربول يعاني بشكل واضح بسبب المشاكل الدفاعية التي جعلت الفريق يستقبل العديد من الأهداف ويخسر النقاط.

وأوضح أن ليفربول أصبح فريقا مفككا في اللقاءات الماضية وهناك حالة إحباط بين اللاعبين، مؤكدا أن تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد في عقر داره قد يدفع الفريق في صراع المربع الذهبي خلال الجولات المقبلة.