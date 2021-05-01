مانشستر سيتي يهزم كريستال بالاس ويقترب للغاية من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي

أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة خلال أربعة مواسم بعد أن ساهمت مهارة ساحرة من سيرجيو أغويرو في الفوز خارج ملعبه 2-صفر على كريستال بالاس اليوم السبت.

وهيمن فريق المدرب بيب غوارديولا بشكل كامل لكنه افتقد الفاعلية حتى نجح أغويرو في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة قبل مرور ساعة.

وبعد دقيقة ضاعف فيران توريس التقدم بتسديدة منخفضة وكان من الممكن لسيتي أن يوسع الفارق لكن إطار المرمى حرم رحيم سترلينج من التسجيل وكان جواو كانسيلو قريبا من هز الشباك.

ومع تبقي أربع مباريات على خط النهاية يملك سيتي 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف ليفربول غدا الأحد ويدرك أن الهزيمة ستهدي اللقب لجاره.

وحتى إذا فاز يونايتد يمكن لسيتي أن يضمن اللقب إذا هزم تشيلسي في الأسبوع المقبل.