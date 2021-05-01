إستوديانتيس يؤكد انتقال داريو سارمينتو لمانشستر سيتي

أكد نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني، أنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاما) إلى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إستوديانتيس في بيان، عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة، الليلة الماضية، قائلا إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي، بداية من أول يوليو/تموز المقبل.

وأصبح سارمينتو ثاني أصغر لاعب سنا يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس، عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019، وكان عمره وقتها 16 عاما و7 أشهر.

وشارك سارمينتو مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاما، كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس.

ويبلغ سارمينتو من العمر 18 عاما، ويُطلق عليه في الملاعب الأرجنتينية اسم ”ميني ميسي“.