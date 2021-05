إستوديانتيس يؤكد انتقال داريو سارمينتو لمانشستر سيتي

أكد نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني، أنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاما) إلى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إستوديانتيس في بيان، عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة، الليلة الماضية، قائلا إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي، بداية من أول يوليو/تموز المقبل.

