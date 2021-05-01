رياضة

إستوديانتيس يؤكد انتقال داريو سارمينتو لمانشستر سيتي
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 12:15 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 13:25 GMT

إستوديانتيس يؤكد انتقال داريو سارمينتو لمانشستر سيتي

سارمينتو ثاني أصغر لاعب سنا يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس، عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019، وكان عمره وقتها 16 عاما و7 أشهر.

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المصدر: رويترز

أكد نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني، أنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاما) إلى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إستوديانتيس في بيان، عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة، الليلة الماضية، قائلا إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي، بداية من أول يوليو/تموز المقبل.

وأصبح سارمينتو ثاني أصغر لاعب سنا يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس، عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019، وكان عمره وقتها 16 عاما و7 أشهر.

وشارك سارمينتو مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاما، كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس.

ويبلغ سارمينتو من العمر 18 عاما، ويُطلق عليه في الملاعب الأرجنتينية اسم ”ميني ميسي“.

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