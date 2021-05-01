إستوديانتيس يؤكد انتقال داريو سارمينتو لمانشستر سيتي

أكد نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني، أنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاما) إلى مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن إستوديانتيس في بيان، عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة، الليلة الماضية، قائلا إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح لاعبا في مانشستر سيتي، بداية من أول يوليو/تموز المقبل.
Remember the name 16 years old "Darío Sarmiento"
next #Messi or #Maradona from #Argentina #Estudiantes #CopaArgentina pic.twitter.com/cact6yiS2M
— artyfooty (@artyfooty) March 7, 2020
وأصبح سارمينتو ثاني أصغر لاعب سنا يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس، عندما شارك بديلا في مواجهة هوراكان في 2019، وكان عمره وقتها 16 عاما و7 أشهر.
وشارك سارمينتو مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاما، كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس.
ويبلغ سارمينتو من العمر 18 عاما، ويُطلق عليه في الملاعب الأرجنتينية اسم ”ميني ميسي“.
⚽ Informamos que, habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en el convenio marco de transferencia firmado oportunamente con el @ManCity 🏴, Dario Sarmiento se sumará a la entidad inglesa a partir del 1º de julio próximo
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— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) April 30, 2021