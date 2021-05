محمد صلاح: ليفربول لم يتحدث معي عن التجديد

قال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إنه لم يتحدث معه أحد من الريدز عن تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو 2023.

وبسؤاله عن تجديد عقده مع ليفربول، قال صلاح في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”ليفربول لم يتحدث معي عن تجديد العقد، لهذا لا يمكنني قول الكثير“.

وعن طموحاته مع ليفربول قال صلاح: ”قلت سابقا إنني أريد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، وأيضا أريد التتويج من جديد بدوري أبطال أوروبا“.

واختتم صلاح تصريحاته بالقول: ”الفوز شيء عظيم، أنا فقط أحاول الفوز بالألقاب مرارا وتكرارا، الفوز بالبطولات جزء من مهمتنا“.

لكنه على مستوى الموسم الحالي، فقد ودع ليفربول من الدور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ومن الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي ومن دور الـ16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

كما قال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول على الإنترنت: ”سجلي في الدوري الإنجليزي الممتاز شيء مميز بالنسبة لي ويجعلني أشعر بالفخر، أنا بحاجة لمواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد للنادي ولنفسي، ولا يمكنني القول إن الأمر يتعلق بي“.

وأضاف: ”الأمر يتعلق أيضا باللاعبين، يحاولون المساعدة طوال الوقت ومنحي الكرة أمام المرمى، لذلك أود أن أشكرهم، إنهم جزء كبير من سجلي“.

وسجل محمد صلاح 20 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويتأخر بهدف عن هاري كين نجم توتنهام ومتصدر ترتيب هدافي البريميرليغ، وبسؤاله عن إمكانية فوزه للمرة الثالثة بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، قال صلاح: ”ربما“.

وتابع: ”أعتقد أن الهدف الرئيسي لليفربول وبالنسبة لي هو أن نكون في المركز الرابع، وأن نشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية ”.

وسُئل صلاح عن أسباب معاناة ليفربول الموسم الحالي، فأجاب: ”لا أريد أن أعطي أي أعذار لكنني أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد حقا ثم تعرضنا لبعض الإصابات وكافحنا أيضا للفوز ببعض المباريات، لكنها جزء من اللعبة“.

وأضاف: ”لا أريد أن أضع إصبعي على بعض النقاط، يمكننا أن نفعل ما هو أفضل ولكن هذا جزء من اللعبة، لم نكن محظوظين، لذلك دعونا ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة ثم نفكر في الفوز بالدوري الممتاز الموسم المقبل“.

واعترف صلاح بتأثر ليفربول بغياب المشجعين، وقال: ”الأمر صعب علينا، خاصة عندما تلعب على أنفيلد دون مشجعين، الأمر يصبح أصعب، لقد تأثرنا كثيرا“.

وأوضح: ”نحاول الفوز ولكن في بعض الأحيان تذهب إلى المباراة ولا ترى المشجعين الذين يقفون خلفك، والذين يمنحونك دفعة أخرى، لكن الأمر لا يتعلق بنا فقط، إنه نفس الشيء بالنسبة لجميع الفرق الأخرى“.

وعن أهمية مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد قال صلاح: ”إنها مباراة كبيرة حقا والجميع في العالم ينتظرونها، يريد مانشستر يونايتد الفوز علينا لمنعنا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. أنا أفهم ذلك، لكن بالنسبة لنا هو دافع أكبر، نريد أن نلعب في دوري الأبطال، لذلك نحتاج لتحقيق الفوز في المباراة التالية، وتقديم كل شيء وسنرى ما سيحدث“.

وانتقل محمد صلاح من روما لليفربول صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو، وسجل للريدز 123 هدفا وصنع 45 خلال 198 مباراة.

ونال صلاح مع ليفربول لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية.

توقعات كلوب

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه يتوقع استمرار تفوق مانشستر سيتي على الجميع الموسم المقبل.

ويقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في 4 أعوام.

وقال كلوب: ”الأمور تزداد صعوبة دائما؛ لأن مانشستر سيتي لا يتوقف أبدا، هذا واضح، إنه لم يتوقف ولن يتوقف“.

وأضاف: ”خلال موسمين متتاليين كنا خلفه مباشرة، وفي موسم واحد تقدمنا عليه لكننا لا نتوقع حدوث هذا مرة أخرى طوال الأعوام العشرة المقبلة على التوالي“.

وأوضح كلوب أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل قد تكون أكثر صعوبة على ليفربول؛ بالنظر لكثرة الفرق التي ستدخل المنافسة على اللقب.

وقال مدرب ليفربول: ”مانشستر يونايتد يعود من جديد، كما أن تشيلسي في حالة جيدة ولديه فريق من الطراز الأول؛ لهذا فإن الأمور لن تصبح أكثر سهولة“.

وأكمل المدرب الألماني: ”من المؤكد أنه ستكون هناك فرق أخرى مثل ليستر سيتي الذي يقوده مدرب ذكي جدا ولديه فريق قمة يتعامل مع مواقف مختلفة“.

وواصل: ”كما لا ينبغي استبعاد توتنهام أو آرسنال، ويستهام يونايتد في حالة رائعة أيضا، فكيف إذن ستكون الأمور أكثر سهولة؟ الأمر الجيد بالنسبة لمانشستر سيتي هو أنك تواجهه مرتين فقط في كل موسم“.

وختم كلوب: ”الموسم المقبل سنبذل قصارى جهدنا من جديد، لكننا الآن نركز على مباراة، الأحد، أمام مانشستر يونايتد“.

