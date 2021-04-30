رغم الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي.. غوارديولا يركز على مواجهة كريستال بالاس ولا يتعجل الاحتفال

قد يحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع، لكن بيب غوارديولا مدرب الفريق ”لا يتعجل الاحتفالات“ حيث يتوقع مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس، غدًا السبت.

وسيفوز غوارديولا بلقبه الثالث في الدوري مع النادي إذا فاز سيتي على بالاس وانتصر ليفربول على مانشستر يونايتد الثاني، يوم الأحد، لكن المدرب الإسباني رفض عقد المقارنات مع اللقبين السابقين اللذين فاز بهما.

وقال غوارديولا الذي فاز فريقه 2-1 على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال هذا الأسبوع للصحفيين، اليوم الجمعة:“دعونا أولًا نحاول الفوز على كريستال بالاس.. يونايتد فريق استثنائي وصل إلى أفضل مستوياته في آخر شهرين من الموسم، ونحتاج إلى 5 نقاط للتتويج باللقب“.

وأضاف:“سنحاول التعافي من الإجهاد البدني والذهني بعد مباراة دوري الأبطال في باربس. إنها المباراة السادسة لنا على التوالي خارج ملعبنا، وسافرنا كثيرًا والفريق يشعر بالإرهاق“.

وتابع:“سنواجه كريستال بالاس بقيادة روي هودجسون، وفي كل مرة تقابلنا معهم واجهنا مشاكل كثيرة للفوز بالمباراة“.

ويأمل مانشستر سيتي في إنهاء أسبوع حافل، بالتتويج بطلًا للدوري الإنجليزي في كرة القدم، بشرط فوزه على مضيفه كريستال بالاس وخسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليفربول في المرحلة الرابعة والثلاثين، التي تنطلق، الجمعة.

ويملك مانشستر سيتي 77 نقطة متقدمًا بفارق 10 نقاط عن يونايتد، وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات الفارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية الدوري بأربع مراحل، وبحال تتويجه سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى 7، بينها 3 في آخر 4 مواسم.

وكان سيتي تُوّج بباكورة ألقابه هذا الموسم بإحرازه كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بفوزه على توتنهام 1-صفر، ثم عاد بانتصار ثمين من معقل باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليصبح على مقربة من التأهل إلى أول نهائي قاري له في المسابقة الأبرز، علمًا بأنه فشل بتخطي ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.

ولم يدخل مرمى سيتي في الدوري المحلي سوى 24 هدفًا في 33 مباراة فقط.