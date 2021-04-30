بوغبا يجيب على سؤال عن تألقه مع مانشستر يونايتد رغم صيام رمضان

علق النجم الفرنسي بول بوغبا على سؤال عن تألقه مع مانشستر يونايتد، رغم أنه يصوم في شهر رمضان.

وتألق بوغبا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 6/2 على روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وسأل مراسل شبكة ”bbc“ بوغبا عن اللعب والتألق بهذه الجودة وهو صائم فرد الفرنسي: ”الله يساعدنا“، علما أن بوغبا سجل هدفا في فوز يونايتد 6/2 على روما.

https://www.facebook.com/erem.sports/posts/3283142335122784

وأضاف بوغبا: ”في شهر رمضان لدي طبيب تغذية أستشيره في أوقات ونوعية الطعام حتى أتمكن من التدريب واللعب دون أن يتأثر مستواي“.

وقطع مانشستر يونايتد خطوة كبيرة نحو الصعود للمباراة النهائي بالفوز على روما 6/2، والمتأهل بينمها سيلعب في النهائي مع المتأهل من مباراة آرسنال وفياريال، علما أن النادي الإسباني فاز على ملعبه 2/1 في الذهاب.

تجدر الإشارة إلى أن بوغبا سجل 6 أهداف وصنع 7 في 37 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي.