بول سكولز: ملاك مانشستر يونايتد يستخدمون النادي كـ"لعبة"

اتهم بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ملاك النادي الحاليين، باستخدامه كـ“لعبة“.

وقال سكولز اليوم الجمعة في حديث لشبكة ”بي تي سبورت“: ”لست متأكدا ما إذا كان هناك تواصل على الإطلاق بين جمهور مانشستر يونايتد وملاك النادي، لا أعتقد أن الأمر متعلق بالنادي فقط، بل بكل الأندية التي بدأت عن طريق ملاك من أصحاب المليارات جاؤوا هنا لامتلاك لعبة يمكنهم جني الأموال منها“.

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: ”مانشستر يونايتد ناد عظيم يملك فرصة إقامة تواصل مع الملاك، لكن طالما هناك ملاك من أمريكا وأماكن أخرى، لن يكون هناك تواصل“.

وتابع ”عائلة جليزر اختارت رجلا يمثلها لإدارة النادي (إد وودورد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد)، بارع في جلب الأموال، لكن هل تطور جانب كرة القدم إلى جانب ذلك؟ لا أعتقد أن إد وودورد كان رجل كرة قدم، أعتقد أن ديفيد جيل كان بارعا في جلب الأموال والإعلانات، لكنه كان رجل كرة قدم، كان يعرف ما يحتاجه النادي“.

وختم سكولز تصريحاته بالقول: ”مرت 5 أو 6 أعوام منذ رحيل أليكس فيرغسون، مع اختيار المدربين غير المناسبين، دون منحهم فرصة إنتاج الفرق، وكذلك اختيار النوعية الخاطئة من اللاعبين وهو أمر مخيب تسبب فيه الملاك، إنهم من أصحاب المليارات يتمتعون بالجشع ويحتاجون للعبة لحصد الأموال“.

في سياق متصل طالب عدد من مشجعي مانشستر يونايتد اليوم الجمعة بتحقيق توازن في هيكل ملكية النادي، وقالوا إنهم فقدوا الثقة في ملاك النادي الحاليين بعد انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وشارك مانشستر يونايتد مع 5 أندية إنجليزية و14 ناديا آخر بينهم ريال مدريد وبرشلونة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، قبل أن تنسحب الأندية الإنجليزية، عقب حملة رفض واسعة النطاق من الجماهير واللاعبين والحكومات.

وخلال اجتماع طارئ لجماهير مانشستر يونايتد حثت رابطة مشجعي الفريق أسرة جليزر مالكة النادي على اتخاذ خطوات فورية وفعالة لحماية مصالح النادي مستقبلا.

وطالبت الرابطة في بيان بتعيين مدراء مستقلين في مجلس إدارة مانشستر يونايتد وطالب أيضا الملاك بالعمل مع الجمهور لوضع نظام يتيح للجميع شراء أسهم النادي والمشاركة في التصويت إلى جانب أسرة جليزر.

كما حث بيان المشجعين الرئيس المشارك للنادي جويل غليزر على تقديم تعهدات بتحمل أسرة جليزر وليس النادي أي تكاليف إضافية نتيجة المشاركة في إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي أو الانسحاب منه.

واشترت عائلة جليزر مانشستر يونايتد عام 2005 مقابل 790 مليون إسترليني، ولا تزال تملك حصة الأغلبية في أسهمه، وقبل أيام قالت صحيفة ”ميرور“ إن عائلة جليزر حددت مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي بعد استمرار احتجاجات الجماهير ومطالبتهم بالرحيل.