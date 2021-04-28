هاري كين: أشعر بالإحباط مع توتنهام

أكد هاري كين أنه يشعر بالإحباط لعدم الفوز بالألقاب مع توتنهام هوتسبير رغم أن هداف وقائد الفريق يواصل حصد الجوائز على الصعيد الفردي كل موسم.

وفاز كين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن جوائز لندن لكرة القدم.

ويتصدر المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا قائمة هدافي الدوري برصيد 21 هدفًا ويبدو في طريقه للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة في مسيرته.

ومع ذلك أضاع النادي اللندني فرصة الفوز بأول ألقابه منذ 2008 بخسارته نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، ما يزيد التكهنات بشأن مستقبل كين في النادي.

وقال كين، الذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2024، لشبكة ”سكاي سبورتس“:الجوائز الفردية إنجازات رائعة، وفي نهاية مسيرتي عندما أتطلع إلى ما حققته، أجد أن هذه كل الأشياء التي حصدتها، لكن هدفي الآن كلاعب هو الفوز بالألقاب مع الفريق، وأشعر بالإحباط بسبب عدم الفوز مع الفريق بالألقاب“.

وتابع:“بقدر ما تكون هذه الجائزة رائعة، أريد الفوز بأكبر الجوائز، ونحن لا نفعل ذلك تمامًا، لكن هذا هو الوضع“.

وأضاف:“أعتقد أن الشيء المهم الآن هو محاولة إنهاء الموسم بقوة والفوز بآخر 5 مباريات، ونتمنى اللحاق بأحد المقاعد المؤهلة إلى دوري الأبطال“.

وتصدر توتنهام الدوري، في ديسمبر الماضي، قبل التراجع في الترتيب بسبب النتائج السيئة التي أدت إلى إقالة المدرب جوزيه مورينيو، الأسبوع الماضي.

ويحتل الفريق المركز السابع في الترتيب، وقد لا يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 5 نقاط عن المربع الذهبي.