رايان غيغز يرفض الإقرار بالذنب بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين

قال رايان غيغز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إنه غير مذنب خلال مثوله أمام محكمة اليوم الأربعاء بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين.

وواجه مدرب ويلز السابق، البالغ 47 عاما، اتهامات بالتسبب في أضرار جسدية بسيدة في الثلاثينات من العمر وأخرى في العشرينات والسلوك القهري خلال الفترة بين 2017 و2020.

وارتدى غيغز سترة داكنة وربطة عنق ووقف خلف حاجز زجاجي وأعطى بياناته قبل أن يرفض الإقرار بالذنب أمام الاتهامات.

Ryan Giggs pleads not guilty to attacking his ex-girlfriend and her younger sister after appearing in court pic.twitter.com/3ceZi1xZbU — The Sun (@TheSun) April 28, 2021

وحتى يوم الجمعة الماضي كان غيغز، الذي قال: إنه يريد تبرئة اسمه، مدربا لمنتخب ويلز لكنه استبدل بمساعده روبرت بيدج قبل بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

وهذا أول ظهور لغيغز في محكمة بمانشستر خلال هذه القضية التي جذبت اهتماما إعلاميا كبيرا من الخارج وتابع الصحفيون جلسة الاستماع عبر الفيديو.

وخاض غيغز 963 مباراة خلال 23 عاما مع مانشستر يونايتد في فترة اللعب وهو رقم قياسي وتوج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

كما مثل ويلز 64 مرة بين 1991 و2007 وتولى تدريب المنتخب في 2018.