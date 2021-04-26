بيلد: بايرن ميونخ اتفق مع ناغلزمان لخلافة فليك الموسم المقبل

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، يوم الإثنين، أن بايرن ميونخ اتفق رسميا مع يوليان ناغلزمان المدير الفني للايبزيغ، على تدريب النادي البافاري الموسم المقبل.

وقالت مجلة ”كيكر“ الألمانية أيضا، إن المدير الفني الشاب البالغ عمره 33 عاما، أبلغ النادي المملوك لشركة رد بول بأنه لن يستمر مع الفريق الموسم المقبل.

واتفق بايرن ميونخ مع ناغلزمان على أن يكون خليفة هانز فليك البالغ عمره 56 عاما، والمرجح أن يتولى تدريب المنتخب الألماني عقب يورو 2020 الصيف الحالي.

وقاد فليك، مساعد مدرب منتخب ألمانيا السابق، والذي تولى مسؤولية بايرن بشكل مؤقت، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، لعام مذهل شهد حصوله على ستة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويتعين على بايرن ميونخ الاتفاق مع لايبزيغ على كافة إجراءات انتقال ناغلزمان لتدريب النادي البافاري، خاصة وأن عقده مع لايبزيغ بدون شرط جزائي ويستمر حتى 2023.

وطلب لايبزيغ الحصول على 30 مليون يورو من بايرن في رقم قياسي لانتقال مدرب من ناد إلى آخر، لكن يتم التفاوض بين الناديين على صفقة في حدود 20 إلى 30 مليون يورو.