صحيفة: تشيلسي يستهدف ضم رافائيل فاران نجم ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومستعد لدفع مبلغ يصل إلى 61 مليون جنيه إسترليني لإقناع الفريق الإسباني.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي، صاحب الـ28 عاما، صيف 2022، وما زالت مفاوضات تجديد عقده لم تسفر عن نتائج إيجابية، وهو ما يدفع ريال مدريد لبيعه الصيف المقبل للحصول على مبلغ مالي جيد، يمكنه من دخول سوق الانتقالات والتعاقد مع نجم كبير، حيث يسعى للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي بعرضه المالي الكبير تجاوز مانشستر يونايتد، أحد الأندية المهتمة بالمدافع الفرنسي، برفقة باريس سان جيرمان.

ويواجه ريال مدريد مشكلة فقدان قائده سيرجيو راموس مجانا في الصيف المقبل لنهاية عقده، لكنه يقترب من التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، في صفقة مجانية، ومع تألق البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو، فإن مشاكل وسط الدفاع قد تجد حلولا في الموسم المقبل.

🏆🏆 He's one of just 4 players to win the #WorldCup & @ChampionsLeague in the same season (along with @Oficial_RC3, @SamiKhedira & @Karembeu)

🎉 Happy birthday to @FrenchTeam defender, @raphaelvarane!pic.twitter.com/U1MLWZTQjy

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 25, 2021