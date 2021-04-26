صحيفة: تشيلسي يستهدف ضم رافائيل فاران نجم ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومستعد لدفع مبلغ يصل إلى 61 مليون جنيه إسترليني لإقناع الفريق الإسباني.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي، صاحب الـ28 عاما، صيف 2022، وما زالت مفاوضات تجديد عقده لم تسفر عن نتائج إيجابية، وهو ما يدفع ريال مدريد لبيعه الصيف المقبل للحصول على مبلغ مالي جيد، يمكنه من دخول سوق الانتقالات والتعاقد مع نجم كبير، حيث يسعى للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب بروسيا دورتموند.

وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي بعرضه المالي الكبير تجاوز مانشستر يونايتد، أحد الأندية المهتمة بالمدافع الفرنسي، برفقة باريس سان جيرمان.

ويواجه ريال مدريد مشكلة فقدان قائده سيرجيو راموس مجانا في الصيف المقبل لنهاية عقده، لكنه يقترب من التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، في صفقة مجانية، ومع تألق البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني ناتشو، فإن مشاكل وسط الدفاع قد تجد حلولا في الموسم المقبل.

وفي المقابل، ينتهي عقد البرازيلي دافيد سيلفا مع تشيلسي الصيف المقبل. ويبحث الألماني توماس توخيل عن قلب دفاع مثل رافائيل فاران يملك الخبرة ويعطي الثقة لخط الدفاع.

وسيواجه تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بملعب ألفريدو دي ستيفانو، غدا الثلاثاء، وسيكون فاران حاضرا لقيادة دفاع الفريق الملكي.

ولم يغب فاران هذا الموسم سوى في 5 لقاءات عن تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وتبلغ قيمة رافاييل فاران السوقية، وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“، 70 مليون يورو.

وفاران انضم لريال مدريد قادماً من لانس الفرنسي في 2011، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق في 357 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 17 هدفاً، وصنع 7 أهداف لزملائه.