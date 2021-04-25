رياضة

مانشستر سيتي يعادل أرقام ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية .. وغوارديولا يصل إلى البطولة 30 في تاريخه
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 17:52 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 18:30 GMT

مانشستر سيتي يعادل أرقام ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية .. وغوارديولا يصل إلى البطولة 30 في تاريخه

تُوج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة على استاد

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تُوج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة على استاد ”ويمبلي“ في لندن.

ولم يكتفِ مانشستر باللقب حيث حقق عدة أرقام قياسية بهذا الفوز الكبير، وعادل مانشستر سيتي بهذا الفوز رقمين قياسيين في البطولة، حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجًا بلقب هذه البطولة.

وأصبح مانشستر سيتي بعد تتويجه، اليوم، ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 4 نسخ متتالية.

 

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية وكان ذلك من موسم 1980 – 1981 إلى موسم 1983 – 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي، اليوم، بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 4 ألقاب كان أحدثها في موسم 2007 – 2008 .

أرقام جديد للمدرب بيب غوارديولا

كما واصل بيب غواريولا المدير الفني للسيتيزن تحقيق الأرقام القياسية، حيث تعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها مانشستر سيتي على البطولة معه، ليكون المدرب الإسباني أول مدرب ينجح بتحقيق هذا الأمر.

كما أصبحت هذه البطولة رقم 30، وهو عدد الألقاب التي حصدها المدرب الإسباني بيب غواريولا خلال مسيرته التدريبية، سواء مع برشلونة الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

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