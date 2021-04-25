مانشستر سيتي يعادل أرقام ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية .. وغوارديولا يصل إلى البطولة 30 في تاريخه

تُوج مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه الثمين على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة النهائية للبطولة على استاد ”ويمبلي“ في لندن.

ولم يكتفِ مانشستر باللقب حيث حقق عدة أرقام قياسية بهذا الفوز الكبير، وعادل مانشستر سيتي بهذا الفوز رقمين قياسيين في البطولة، حيث اقتسم مع ليفربول صدارة أكثر الفرق تتويجًا بلقب هذه البطولة.

وأصبح مانشستر سيتي بعد تتويجه، اليوم، ثاني فريق فقط بعد ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في 4 نسخ متتالية.

مانشستر سيتي وغوارديولا لا يعرفان الا النجاح بطولة جديدة تضاف لتاريخ مانشستر سيتي مع المدرب الإسباني #مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/OY7p5cBo1U — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وكان ليفربول هو النادي الوحيد الذي سبق له الفوز باللقب 4 مرات متتالية وكان ذلك من موسم 1980 – 1981 إلى موسم 1983 – 1984 قبل أن يعادل مانشستر سيتي هذا الرقم القياسي، اليوم، بإحراز اللقب للموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ البطولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد توتنهام عند 4 ألقاب كان أحدثها في موسم 2007 – 2008 .

أرقام جديد للمدرب بيب غوارديولا

كما واصل بيب غواريولا المدير الفني للسيتيزن تحقيق الأرقام القياسية، حيث تعد هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحصل فيها مانشستر سيتي على البطولة معه، ليكون المدرب الإسباني أول مدرب ينجح بتحقيق هذا الأمر.

كما أصبحت هذه البطولة رقم 30، وهو عدد الألقاب التي حصدها المدرب الإسباني بيب غواريولا خلال مسيرته التدريبية، سواء مع برشلونة الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني أو مانشستر سيتي الإنجليزي.