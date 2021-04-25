رياضة

مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوز درامي على توتنهام (فيديو)
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 17:23 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 18:35 GMT

مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوز درامي على توتنهام (فيديو)

فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة في تاريخه.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تُوّج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”ويمبلي“.

وشهدت المباراة سجالًا بين الفريقين إلى أن فض إيمريك لابورتي الاشتباك، وأحرز هدف فوز مانشستر سيتي في الدقيقة 82 من ضربة رأسية رائعة.

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي.

كما فاز مانشستر سيتي ببطولة كأس رابطة المحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ليشارك ليفربول في لقب الفريق الأكثر فوزًا باللقب.

وبات مانشستر سيتي على أعتاب تحقيق موسم تاريخي، حيث يتبقى له 6 نقاط من 5 مباريات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تأهله إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play