مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بفوز درامي على توتنهام (فيديو)

تُوّج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”ويمبلي“.

وشهدت المباراة سجالًا بين الفريقين إلى أن فض إيمريك لابورتي الاشتباك، وأحرز هدف فوز مانشستر سيتي في الدقيقة 82 من ضربة رأسية رائعة.

هدف في توقيت قاتل.. لابورت يتقدم لمانشستر سيتي على توتنهام في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

دقائق تفصل #مانشسترسيتي عن اللقب.#مانشستر_سيتي_توتنهام pic.twitter.com/MOYCvHgkU7 — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وفاز مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي.

كما فاز مانشستر سيتي ببطولة كأس رابطة المحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، ليشارك ليفربول في لقب الفريق الأكثر فوزًا باللقب.

وبات مانشستر سيتي على أعتاب تحقيق موسم تاريخي، حيث يتبقى له 6 نقاط من 5 مباريات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تأهله إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.