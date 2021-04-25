ترتيب الدوري الإنجليزي: ليدز يعرقل مانشستر يونايتد ويُقرب مانشستر سيتي من اللقب

عرقل ليدز يونايتد انطلاقة مانشستر يونايتد وحرمه من مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي ثمين اليوم الأحد في المرحلة الـ33 من المسابقة.

نجحت خطة ليدز يونايتد في التصدي للقدرات الهجومية الجيدة لمانشستر يونايتد، وانتزع الفريق بقيادة مديره الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في وسط جدول المسابقة.

#ليدز يعرقل #مانشستر_يونايتد بالتعادل السلبي في #الدوري_الإنجليزي

خسر اليونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه مع جاره #مانشستر_سيتي متصدر الترتيب حيث رفع مانيو رصيده إلى 67 نقطة في الوصافة

السيتي أصبح بحاجة للفوز في مباراتين فقط من المباريات الخمسة المتبقية له ليتوج بالدوري pic.twitter.com/ODLlSH06YE — إرم سبورت (@EremSports) April 25, 2021

وخسر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه مع جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة، حيث رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي الذي أصبح بحاجة للفوز في مباراتين فقط من المباريات الخمسة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بلقب المسابقة رسميا.

وانفرد ليدز بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام آرسنال حيث حقق الفريق التعادل اليوم للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة وذلك بعد ثلاثة انتصارات متتالية.