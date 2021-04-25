رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليدز يعرقل مانشستر يونايتد ويُقرب مانشستر سيتي من اللقب
تاريخ النشر: 25 أبريل 2021 15:34 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 17:00 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: ليدز يعرقل مانشستر يونايتد ويُقرب مانشستر سيتي من اللقب

خسر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه مع جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

عرقل ليدز يونايتد انطلاقة مانشستر يونايتد وحرمه من مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتعادل سلبي ثمين اليوم الأحد في المرحلة الـ33 من المسابقة.

نجحت خطة ليدز يونايتد في التصدي للقدرات الهجومية الجيدة لمانشستر يونايتد، وانتزع الفريق بقيادة مديره الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في وسط جدول المسابقة.

 

وخسر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين في صراعه مع جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة، حيث رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف مانشستر سيتي الذي أصبح بحاجة للفوز في مباراتين فقط من المباريات الخمسة المتبقية له في المسابقة هذا الموسم ليتوج بلقب المسابقة رسميا.

وانفرد ليدز بالمركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام آرسنال حيث حقق الفريق التعادل اليوم للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة وذلك بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

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