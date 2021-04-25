ميرور: ملاك مانشستر يونايتد يحددون سعرا لبيع النادي

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن عائلة ”غليزر“، التي تملك نادي مانشستر يونايتد، حددت مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي بعد استمرار احتجاجات الجماهير ومطالبتهم بالرحيل.

وأدت مساهمة النادي في مشروع دوري السوبر الأوروبي، والذي أعلن 12 ناديا أوروبيا إنشاءه، إلى احتجاجات قوية لجماهير مانشستر يونايتد ومطالبتها الملاك الأمريكيين بالرحيل وبيع النادي.

وتم إيقاف المشروع بعد احتجاجات قوية من قبل جماهير الأندية الإنجليزية ومعارضة الحكومات والاتحادات القارية والدولية وهو ما دفع 6 أندية إنجليزية للانسحاب، بالإضافة لكل من إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد.

ودفع مالكوم غليزر، الذي توفي سنة 2014، مبلغ 790 مليون جنيه إسترليني لشراء مانشستر يونايتد سنة 2005، وطيلة 16 عاما من ملكيته للنادي مع أبنائه رفضوا عدة عروض لبيعه.

وحسب الصحيفة، فالعائلة تجني أرباحا بالملايين من نادي مانشستر يونايتد، لكن ديون الفريق تزداد وأكدت أن مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني قد يغري الأخوين جويل وأفرام غليزر اللذين يديران النادي بشكل فعلي ببيعه.

جماهير مانشستر يونايتد تطلق قنابل دخان للاحتجاج ضد ملاك النادي (صور) https://t.co/VaXpbYktIV pic.twitter.com/TkMR11C0Ge — إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2021

وتعتقد العائلة المالكة لمانشستر يونايتد أن مبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني الكبير له ما يبرره؛ كون النادي الإنجليزي يملك تراثا فريدا وعلامة تجارية كبيرة تسمح له برعاية صفقات كبيرة.

ومنذ 2010 تقود جماهير مانشستر يونايتد حملة لرحيل العائلة الأمريكية، والتي تتخذ من فلوريدا مقرا لها ورفعوا عدة لافتات في الملاعب تطالب بخروجهم من الفريق ويحملون شعارا دائما: ”نحب يونايتد.. نكره غليزر“.

ورفعت، يوم السبت، جماهير مانشستر يونايتد شعارات تطالب برحيل الملاك أمام ملعب أولد ترافورد وأطلقت قنابل دخان بعد حملة ابتدأت من تويتر ودفعت إدارة النادي لإغلاق متاجر الملعب.

وفي يوم الثلاثاء الماضي قال إيد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والذي كان له دور بارز في الإعلان عن دوري السوبر، إنه سيستقيل من منصبه في نهاية 2021.

وقبل مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي أمس السبت تجمع نحو 150 من مشجعي بطل إنجلترا للاحتجاج رغم أن جون هنري مالك النادي وهو أمريكي اعتذر عن المشاركة في إطلاق دوري السوبر.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين وسيحل ضيفا على ليدز يونايتد في وقت لاحق من، اليوم الأحد.