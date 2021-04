ردا على الإساءات العنصرية.. الدوري الإنجليزي يعلن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي، والدوري الممتاز للسيدات، مقاطعة جميع منصات التواصل الاجتماعي من الجمعة 30 أبريل إلى الاثنين 3 مايو.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، يوم السبت، عزمها مقاطعة منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ ردًا على الإساءات التمييزية المستمرة التي تلقاها اللاعبون وغيرهم عبر الإنترنت.

وتأتي المقاطعة احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها اللاعبون على مدار الأشهر الأخيرة، ويعني هذا الأمر أن المشجعين لن يتلقوا أي تحديثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي من مباريات نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح بيان الرابطة أن المقاطعة ستظهر بأن كرة القدم الإنجليزية تتضافر للتأكيد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تفعل المزيد للقضاء على الكراهية عبر الإنترنت، مع إبراز أهمية تثقيف الناس في الكفاح المستمر ضد التمييز.

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May

Full story ➡️ https://t.co/YINlwNb7d0#NoRoomForRacism pic.twitter.com/vp6aVovqIS

— Premier League (@premierleague) April 24, 2021