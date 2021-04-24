ردا على الإساءات العنصرية.. الدوري الإنجليزي يعلن مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي، والدوري الممتاز للسيدات، مقاطعة جميع منصات التواصل الاجتماعي من الجمعة 30 أبريل إلى الاثنين 3 مايو.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، يوم السبت، عزمها مقاطعة منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ ردًا على الإساءات التمييزية المستمرة التي تلقاها اللاعبون وغيرهم عبر الإنترنت.

وتأتي المقاطعة احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها اللاعبون على مدار الأشهر الأخيرة، ويعني هذا الأمر أن المشجعين لن يتلقوا أي تحديثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي من مباريات نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح بيان الرابطة أن المقاطعة ستظهر بأن كرة القدم الإنجليزية تتضافر للتأكيد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تفعل المزيد للقضاء على الكراهية عبر الإنترنت، مع إبراز أهمية تثقيف الناس في الكفاح المستمر ضد التمييز.

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May Full story ➡️ https://t.co/YINlwNb7d0#NoRoomForRacism pic.twitter.com/vp6aVovqIS — Premier League (@premierleague) April 24, 2021

وتابع البيان: ”في رسالتنا المؤرخة في فبراير 2021، حددت كرة القدم الإنجليزية طلباتها لشركات التواصل الاجتماعي، وحثت على تصفية المنشورات المسيئة وحظرها وإزالتها بسرعة، وتحسين عملية التحقق ومنع إعادة تسجيل للأشخاص المسيئين، بالإضافة إلى المساعدة النشطة لوكالات إنفاذ القانون لتحديد ومقاضاة منشئي المحتوى غير القانوني“.

وأشارت: ”رغم إحراز بعض التقدم، فإننا نكرر هذه الطلبات اليوم، في محاولة لوقف التدفق المستمر للرسائل التمييزية، والتأكد من وجود عواقب واقعية لمتعهدي إساءة الاستخدام عبر الإنترنت عبر جميع المنصات“.

وكان الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام قد تعرض للعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارة السبيرز أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ 31 من المسابقة.

ونفس الأمر حدث مع ثنائي ليفربول أرنولد ونابي كيتا بعد خسارة الريدز أمام ريال مدريد 1-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ”آنفيلد“، الثلاثاء الماضي.