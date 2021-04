جماهير مانشستر يونايتد تطلق قنابل دخان للاحتجاج ضد ملاك النادي (صور)

توجهت جماهير مانشستر يونايتد إلى أولد ترافورد بأعداد كبيرة للاحتجاج على مالكي النادي، وذلك بعد فشل خطط دوري السوبر الأوروبي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن جماهير النادي رتبت للاحتجاج عبر تويتر ليبدأ في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت جرينتش وذلك تزامنا مع مرور 123 عامًا على تأسيس النادي.

وأغلق النادي متجر أولد ترافورد الضخم في وقت سابق قبل الاحتجاجات المتوقعة والتي جاءت ضخمة بالفعل.

وأبدت الجماهير غضبها الشديد والصريح تجاه المالكين الأمريكيين عائلة ”جليزر“ والذي زاد بعد تداعيات دوري السوبر.

وأشعلت الجماهير قنابل الدخان ، ورددوا هتافات ضد عائلة جليزر ورفعوا لافتات مثل ”رحيل جليزر الآن“ و“كفى كفى“.

ويحمل البعض الآخر ثعابين صفراء وخضراء – وهو لون رمزي ضد جليزر ويعود تاريخه إلى وقت تأسيس النادي في عام 1878.

ورفض أفرام جليزر الاعتذار من قصره الذي تبلغ تكلفته 16 مليون جنيه إسترليني في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين.

وعندما سئل عما إذا كان سيبيع يونايتد بعد فشل دوري السوبر أجاب: ”لا تعليق“.

Man United fans are making their voices heard during protests at Old Trafford 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/UN1mDEYCKw

— ESPN FC (@ESPNFC) April 24, 2021