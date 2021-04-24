رياضة

جماهير مانشستر يونايتد تطلق قنابل دخان للاحتجاج ضد ملاك النادي (صور)
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 16:37 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 16:45 GMT

جماهير مانشستر يونايتد تطلق قنابل دخان للاحتجاج ضد ملاك النادي (صور)

تداعيات دوري السوبر.. احتجاجات عنيفة من جماهير مانشستر يونايتد ضد مالكي النادي

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

توجهت جماهير مانشستر يونايتد إلى أولد ترافورد بأعداد كبيرة للاحتجاج على مالكي النادي، وذلك بعد فشل خطط دوري السوبر الأوروبي.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن جماهير النادي رتبت للاحتجاج عبر تويتر ليبدأ في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت جرينتش وذلك تزامنا مع مرور 123 عامًا على تأسيس النادي.

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وأغلق النادي متجر أولد ترافورد الضخم في وقت سابق قبل الاحتجاجات المتوقعة والتي جاءت ضخمة بالفعل.

وأبدت الجماهير غضبها الشديد والصريح تجاه المالكين الأمريكيين عائلة ”جليزر“ والذي زاد بعد تداعيات دوري السوبر.

وأشعلت الجماهير قنابل الدخان ، ورددوا هتافات ضد عائلة جليزر ورفعوا لافتات مثل ”رحيل جليزر الآن“ و“كفى كفى“.

manchester-united-fans-protest-against-owners-after-failed-launch-of-a-european-super-league

ويحمل البعض الآخر ثعابين صفراء وخضراء – وهو لون رمزي ضد جليزر ويعود تاريخه إلى وقت تأسيس النادي في عام 1878.

ورفض أفرام جليزر الاعتذار من قصره الذي تبلغ تكلفته 16 مليون جنيه إسترليني في فلوريدا عندما سأله أحد المراسلين.

وعندما سئل عما إذا كان سيبيع يونايتد بعد فشل دوري السوبر أجاب: ”لا تعليق“.

 

وكانت جماهير الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين كانوا جميعًا جزءًا من دوري السوبر الأوروبي قد أعلنت استيائها.

واعترضت جماهير ليفربول كذلك قبل مباراة نيوكاسل يونايتد التي انتهت بالتعادل 1-1 على المالك الأمريكي للنادي جون دبليو هنري الذي يرفض بيع النادي.

كما توجه مشجعو آرسنال إلى استاد الإمارات يوم الجمعة لدعوة مالكه ستان كرونكي للمغادرة ، بعد يوم واحد فقط من توجه مشجعي تشيلسي إلى ستامفورد بريدج.

وقامت مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد بالفعل باحتجاجات ضد عائلة جليزر بعد منع اللاعبين والمدير الفني من دخول مجمع تدريب كارينجتون.

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