ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يحرم ليفربول من دخول المربع الذهبي

حرم نيوكاسل مضيفه ليفربول من دخول المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا ولو بشكل مؤقت بعدما تعادل معه 1-1 في الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح لليفربول مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وأضاع صلاح وفيرمينو وماني عدة فرصة لمضاعفة النتيجة، قبل أن يتعادل ويلوك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة استقر ليفربول في المركز السادس بـ54 نقطة، ويحتل نيوكاسل المركز الـ15 بـ63 نقطة.

وكان لدى ليفربول فرصة لدخول المربع الذهبي لو حقق الفوز على نيوكاسل اليوم.