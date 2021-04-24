محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما مميزا، بعد افتتاحه التسجيل للريدز أمام نيوكاسل، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ووضع صلاح ليفربول في المقدمة، بهدف رائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة.

وبحسب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع ”تويتر“، فإن محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل على الأقل 20 هدفا في 3 مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

🇪🇬 👑 🔴@MoSalah is the first-ever Liverpool player to score at least 2️⃣0️⃣ goals in 3 different Premier League seasons #LIVNEW pic.twitter.com/ndNre9eSfG — Premier League (@premierleague) April 24, 2021

وبحسب شبكة ”سكواكا“ فإن محمد صلاح في موسم 2017/2018 سجل 32 هدفا في 36 مباراة، ثم في موسم 2018/2019 سجل 22 هدفا في 38 مباراة، والموسم الحالي سجل صلاح 20 هدفا في 32 مباراة.

2017/18: 36 games, 32 goals

2018/19: 38 games, 22 goals

2020/21: 32 games, 20 goals Three-season wonder. https://t.co/CWMsHLhsZX — Squawka Football (@Squawka) April 24, 2021

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول صيف 2017، وسجل حتى الآن مع الريدز 123 هدفا وصنع 45 في 198 مباراة