رياضة

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 11:57 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2021 12:10 GMT

محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح انتقل إلى ليفربول صيف 2017، وسجل حتى الآن مع الريدز 123 هدفا وصنع 45 في 198 مباراة

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما مميزا، بعد افتتاحه التسجيل للريدز أمام نيوكاسل، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ووضع صلاح ليفربول في المقدمة، بهدف رائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة.

وبحسب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع ”تويتر“، فإن محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل على الأقل 20 هدفا في 3 مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ فإن محمد صلاح في موسم 2017/2018 سجل 32 هدفا في 36 مباراة، ثم في موسم 2018/2019 سجل 22 هدفا في 38 مباراة، والموسم الحالي سجل صلاح 20 هدفا في 32 مباراة.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول صيف 2017، وسجل حتى الآن مع الريدز 123 هدفا وصنع 45 في 198 مباراة

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