محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول رقما مميزا، بعد افتتاحه التسجيل للريدز أمام نيوكاسل، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

ووضع صلاح ليفربول في المقدمة، بهدف رائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الرابعة.

وبحسب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع ”تويتر“، فإن محمد صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل على الأقل 20 هدفا في 3 مواسم مختلفة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

