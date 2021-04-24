ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يشدد الخناق على هاري كين

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع نيوكاسل، في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع محمد صلاح هدفه في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع النجم المصري رصيده إلى 20 هدفا، في المركز الثاني على لائحة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويتأخر بهدف وحيد عن هاري كين نجم توتنهام هداف المسابقة.

ويأتي النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث وسجل 16 هدفا، ويتبعه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام ووقع 15 هدفا.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل محمد صلاح 29 هدفا، وصنع 4 في 46 مباراة مع ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يملك 53 نقطة، من 32 مباراة، ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي (مع توتنهام)، قبل مباراة الريدز مع نيوكاسل.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1. هاري كين، توتنهام، 21 هدفا.

2. محمد صلاح، ليفربول، 20 هدفا.

3. برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفا.

4. سون هيونغ مين، توتنهام، 15 هدفا.