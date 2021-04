برشلونة يحدد سعر بيع عثمان ديمبلي وينوي التجديد لأنسو فاتي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة حددت سعر بيع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، في حال لم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع برشلونة، في يونيو 2022، وإذا فشل الطرفان في تجديد العقد فإن اللاعب سيرحل مجانًا، صيف 2022، ولذلك يريد برشلونة حسم مستقبل اللاعب خلال أسابيع.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة يريد تجديد عقد ديمبلي، وطلب من وكيله عقد جلسة بشأن تمديد العقد حتى يونيو 2025، لكن ديمبلي طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب تطورات مستقبل ديمبلي، وينوي التعاقد مع المهاجم الفرنسي صيف 2022 في صفقة مجانية.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن تردد ديمبلي أثار قلق برشلونة، وتعتقد إدارة النادي الكتالوني أن اللاعب الفرنسي يريد كسب الوقت للرحيل مجانًا صيف 2022.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإنه إذا استمر ديمبلي بعدم التفاوض مع برشلونة حول تجديد العقد فإن إدارة البلوغرانا ستعرضه للبيع في السوق الصيفي المقبل مقابل 50 إلى 60 مليون يورو.

وديمبلي البالغ من العمر 23 عامًا انتقل إلى برشلونة من بروسيا دورتموند صيف 2017 في صفقة قيمتها 135 مليون يورو.

وسجل ديمبلي 10 أهداف، وصنع 4 في 38 مباراة الموسم الحالي، وبالمجمل سجل 29 هدفًا، وصنع 20 في 112 مباراة مع النادي الكتالوني.

في سياق متصل أفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة يريد التجديد لأنسو فاتي الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة ينوي تجديد عقد فاتي حتى يونيو 2026، علمًا بأن العقد الحالي يتيح لبرشلونة تجديد العقد لموسمين جديدين حتى يونيو 2023.

وحرمت الإصابات ”فاتي“ من المشاركة مع برشلونة في عدد كبير من مباريات الموسم الحالي، حيث اكتفى بالمشاركة في 10 مباريات فقط،

وبالمجمل لعب ”فاتي“ مع برشلونة 43 مباراة، سجل فيها 13 هدفًا، وصنع 5.

