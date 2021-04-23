دانييل إيك مؤسس خدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى يرغب بشراء آرسنال

قال دانييل إيك مؤسس والمدير التنفيذي لخدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى، اليوم الجمعة، إنه مهتم بشراء نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا أراد المالك الأمريكي ستان كرونكي، الذي يواجه ضغطا من الجماهير، بيع النادي اللندني.

وكتب إيك عبر تويتر: ”منذ طفولتي أشجع آرسنال وإذا أرادت شركة كرونكي للرياضة والترفيه بيع آرسنال سأكون سعيدا بخوض التحدي“.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

واحتشد الآلاف من مشجعي آرسنال خارج استاد الإمارات قبل مباراة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة؛ للاحتجاج ضد كرونكي عقب المحاولة الفاشلة للانضمام لدوري السوبر الأوروبي.

وانهارت خطة تأسيس مسابقة مغلقة بمشاركة 12 من أندية الصفوة في أوروبا من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا يوم الأربعاء، بعد انسحاب معظم المؤسسين وسط انتقادات شديدة من الجماهير ومؤسسات اللعبة والحكومات.

ويستمر غياب الجماهير عن المباريات بسبب وباء كوفيد-19، لكن مشجعي آرسنال تجمعوا خارج الاستاد وأشعلوا ألعابا نارية وهتفوا ”نريد مغادرة كرونكي“ و“ارحل عن النادي“.

كما انتشر وسم ”الرحيل لكرونكي“ عبر تويتر وشارك أسطورة آرسنال السابق إيان رايت بتغريدة.

أعداد ضخمة من جماهير آرسنال تحتج ضد ملاك النادي بسبب قرار المشاركة في #دوري_السوبر_الاوروبي رغم انسحاب النادي رسميا،

الجماهير اندفعت تجاه ملعب الامارات قبل مباراة #ارسنال_ايفرتون في الدوري الانجليزي الليلة pic.twitter.com/8wZOCekM2C — إرم سبورت (@EremSports) April 23, 2021

ورغم أن عرض إيك ربما يطرب مسامع جماهير آرسنال، أكد جوش نجل كرونكي أمس الخميس عدم وجود خطة لبيع النادي رغم رد الفعل العنيف.

وتسببت احتجاجات الجماهير في انسحاب الأندية الانجليزية من مشروع دوري السوبر، واحتج جمهور تشيلسي أيضا خارج استاد ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء قبل مباراة ضد برايتون أند هوف ألبيون.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال: إن كرونكي والرئيس التنفيذي للنادي فيناي فنكاتيشام اعتذرا له وللاعبين على المشاركة في الخطة.