دانييل إيك مؤسس خدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى يرغب بشراء آرسنال

قال دانييل إيك مؤسس والمدير التنفيذي لخدمة سبوتيفاي لبث الموسيقى، اليوم الجمعة، إنه مهتم بشراء نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا أراد المالك الأمريكي ستان كرونكي، الذي يواجه ضغطا من الجماهير، بيع النادي اللندني.

وكتب إيك عبر تويتر: ”منذ طفولتي أشجع آرسنال وإذا أرادت شركة كرونكي للرياضة والترفيه بيع آرسنال سأكون سعيدا بخوض التحدي“.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.

— Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021