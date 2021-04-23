اتهام رايان غيغز المدير الفني لويلز بالاعتداء على صديقته السابقة وامرأة شابة أخرى

يواجه رايان غيغز المدير الفني لويلز، ونجم وقائد مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، اتهامات بالإهانة والاعتداء بالقوة على صديقته السابقة كيت جريفيل بعد شجار بينهما في قصره.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إنه تم احتجاز المدير الفني لويلز والبالغ من العمر 47 عامًا، بعد استدعاء رجال شرطة إلى قصره الذي تبلغ تكلفته 1.7 مليون جنيه إسترليني في ورسلي في مانشستر الكبرى، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تم استجوابه في مركز للشرطة قبل الإفراج عنه بكفالة لحين إجراء المزيد من التحقيقات.

لكن أسطورة مانشستر يونايتد تم اتهامه رسميًا، اليوم، بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت، ويواجه تهمة أخرى بالإهانة والاعتداء أيضًا وقعت بين، ديسمبر/كانون الأول 2017، ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كما تم اتهام غيغز بالاعتداء على امرأة أخرى في العشرينات من عمرها بعد الاعتداء المزعوم في منزله.

وسيمثل غيغز أمام محكمة مانشستر وسالفورد، يوم الأربعاء المقبل.

وقال متحدث باسم النيابة العامة:“لقد فوضنا شرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى رايان غيغز بالتورط في الاعتداء بالقوة ما تسبب في أذى جسدي. وبتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة ثانية، واتخذت النيابة قرارًا بتوجيه الاتهام إلى السيد جيجز بعد مراجعة ملف أدلة من شرطة مانشستر الكبرى“.

لكن النيابة قالت أيضًا إنه“لا ينبغي نشر أي شيء يمكن أن يعرض حق المدعى عليه في محاكمة عادلة للخطر“.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى الاتهامات في بيان.

ويعاقب على تهمة الإساءة والإهانة بالسجن 6 أشهر كحد أقصى، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني.

لكن تهمة الاعتداء بالقوة أكثر خطورة وقد تؤدي إلى حبسه لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا كان مذنبًا مع غرامة غير محددة.

وتم تقديم القانون في العام 2015 لمعالجة“السلوك القسري في العلاقة الحميمة أو الأسرية الذي يجعل الشخص يخشى استخدام العنف ضده“.

وقد لا يتمكن لاعب كرة القدم السابق من قيادة منتخب بلاده في يورو 2020 هذا الصيف، حيث ستقام مباراته الأولى ضد سويسرا في 12 يونيو/حزيران

وتعرف غيغز على كيت في العام 2013 بعد انتقالها من العمل في دبي، وأعلنا علاقتهما، في أغسطس/آب 2018.

وكان ذلك بعد 8 أشهر من طلاقه من زوجته ستيسي التي كان يخونها لمدة 8 سنوات مع زوجة أخيه ناتاشا.

وفاز ”غيغز“ بدوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة في مسيرة رائعة قبل أن يصبح مدربًا لويلز، في يناير /كانون الثاني 2018، بعقد مدته 4 سنوات