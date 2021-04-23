طرد كل فريق يشارك في مسابقة خارجية.. رابطة الدوري الإنجليزي تخطط لتغيير قوانينها

ذكرت صحيفة ”ميرور“، أن مشكلة دوري السوبر الأوروبي، والذي أعلن عنه بمساهمة 12 ناديا أوروبيا، منها 6 أندية إنجليزية، دفعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للتفكير في تغيير قوانينها لمنع تكرار ما حدث.

وفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد ضغط من جماهير الأندية الإنجليزية والحكومة البريطانية؛ وهو ما دفع الأندية الإنجليزية لإعلان انسحابها من المشروع، وكانت سببا رئيسيا في فشله.

وبحسب الصحيفة، ما زالت رابطة الدوري الإنجليزي تفكر في طريقة لمعاقبة الأندية الستة التي شاركت في إعلان إنشاء دوري السوبر الأوروبي، وتفكر في إنزال عقوبات مالية ضخمة عليها.

لابورتا: دوري السوبر الأوروبي أمر ضروري والاقتراح لا يزال موجودا https://t.co/21guDAKpOq pic.twitter.com/dQOobJkiFb — إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2021

كما تفكر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في إضافة قوانين تمنع المشاركة مستقبلا في دوري خارجي دون إذن مسبق من الرابطة، ولذلك فهي ستضع قوانين تؤدي لطرد كل فريق يشارك في مسابقة خارجية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت ”ميرور“، أن الأندية الكبرى بعد أزمة دوري السوبر الأوروبي تراجعت قوتها أو كما كانت تتصور أنها تملك قوة أكبر، كما أن الضغوط تزداد على ملاك الأندية من الجماهير.

وأكدت الصحيفة أن ضغط الجماهير قد يؤدي لبيع بعض المُلاك لأنديتهم، حيث تطالب الجماهير برحيلهم، كما تفكر الحكومة البريطانية بتطبيق النظام الألماني على الأندية الإنجليزية ومنع امتلاك الأندية بنسبة 100% عبر منح حصة كبيرة للجماهير قد تصل إلى 50%.