تراجع إيرادات الدوري الإنجليزي بنسبة 9 % جراء جائحة كورونا

تراجعت إيرادات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنسبة 9 %، خلال السنة المالية لموسم 2019-2020، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتظهر الأرقام التي تشمل الفترة حتى يوليو 2020، ونشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، لمحة عن الضرر الاقتصادي الذي عانت منه كرة القدم، بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وتوقفت المنافسات بين مارس ويونيو 2020، قبل أن تُستأنف خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وبلغ إجمالي إيرادات الدوري الممتاز ملياري و900 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ3.3 مليار لعام 2019، وساهمت العائدات من حقوق البث التلفزيوني الدولية بـ1.35 مليار جنيه مقارنة، بـ1.4 مليار لعام 2019.

وأشار التقرير الاستراتيجي للدوري الممتاز، إلى أن معدل الإيرادات انخفض بنسبة 9 في المئة، ويعود ذلك ”بحد كبير إلى المستحقات التي تم دفعها للقنوات الناقلة بعد تعليق المنافسات خلال الموسم“ بسبب الوباء.

وساهم الدوري الإنجليزي، خلال ديسمبر 2020، بحزمة مالية لدعم أندية الدوري لمواجهة فيروس كورونا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت الحسابات عن مدفوعات من منح حكومية بقيمة 3.3 مليون جنيه، في وقت أكد الدوري عدم ”الاستغناء عن أي موظف“ أو حصوله على أي ”دعم حكومي اختياري“ آخر لمواجهة الوباء.