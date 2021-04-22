رياضة

صن: هاري كين جاهز لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين
تاريخ النشر: 22 أبريل 2021 15:32 GMT
تاريخ التحديث: 22 أبريل 2021 16:00 GMT

صن: هاري كين جاهز لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين

هاري كين سجل 31 هدفًا وصنع 16 في 43 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية، اليوم الخميس، أن هاري كين مهاجم توتنهام سيكون لائقًا للعب ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلعب توتنهام مع مانشستر سيتي، يوم الأحد، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعرَّض هاري كين لإصابة، وخرج في الوقت بدل الضائع من مباراة توتنهام مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الجمعة الماضي، وأثيرت الشكوك حول لحاقه بنهائي كأس رابطة المحترفين.

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وأشارت صحيفة ”صن“ إلى أن كين سيكون لائقًا لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين.

ويتطلع توتنهام لإنهاء انتظار دام 13 عامًا دون التتويج بأي لقب، حيث كان آخر ألقابه موسم 2007/2008 وبالتحديد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

وسجل هاري كين 31 هدفًا، وصنع 16 في 43 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات.

وفاز مانشستر سيتي في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات لتوتنهام، وتعادلا مرة وحيدة في آخر 10 مباريات بين الفريقين في آخر 10 مباريات بينهما في مختلف المسابقات.

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