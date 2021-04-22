مشجعون يغلقون مركز تدريبات مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد الملاك (صور)

تجمع عدد من مشجعي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمام المركز التدريبي للفريق، اليوم الخميس؛ للاحتجاج على ملكية أسرة جليزر للنادي، مع استمرار موجة الغضب بسبب مشاركة النادي مع المجموعة التي أعلنت عن إطلاق دوري السوبر الجديد، المثير للجدل.

وكان يونايتد ضمن ستة أندية إنجليزية شاركت إلى جانب ستة أندية أخرى في طرح فكرة الدوري الجديد المنافس لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينسحب من المجموعة، الثلاثاء الماضي؛ تحت وطأة موجة كبيرة من الاحتجاجات والغضب من جانب الجمهور واللاعبين والحكومة البريطانية.

وقال النادي في بيان: ”في نحو الساعة التاسعة من صباح اليوم، نجحت مجموعة (من المشجعين) في دخول مركز تدريب النادي.

”المدرب وآخرون تحدثوا إليهم. وتم تأمين المباني وغادرت المجموعة الموقع“.

وأمس الأربعاء، اعتذر رئيس مجلس إدارة النادي المشارك جويل جليزر للجمهور عن المشاركة في هذه الخطوة.

وقالت صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز، إن المحتجين أغلقوا مدخلي مركز تدريب كارينغتون قبل تدريبات الفريق، صباح اليوم، ورفعوا لافتات تطالب برحيل أسرة جليزر التي اشترت النادي في 2005، وتملك حتى الآن حصة الأغلبية في أسهمه.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين، وسيحل ضيفا على ليدز يونايتد، الأحد المقبل.