سيلتيك وجلاسكو رينجرز يرغبان في الانضمام لـ"دوري سوبر بريطاني"

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن فريقي سيلتيك وجلاسكو رينجرز الاسكتلنديين يرغبان في الانضمام لمشروع دوري سوبر بريطاني بعدما فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي شارك في إعلانه الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وبحسب الصحيفة فإن الأندية الستة الكبار في إنجلترا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال، انسحبت من دوري السوبر الأوروبي للحفاظ على قوة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب ناديا سلتيك وجلاسكو رينجرز، أقوى فريقين في الدوري الاسكتلندي الممتاز، في استغلال الفرصة والانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بتسمية أشمل ”دوري السوبر البريطاني“.

ويأمل الناديان الكبيران في اسكتلندا في الاستفادة من قوة الدوري الإنجليزي الممتاز والحصول على نصيب من الأموال الكبيرة، لكنهما أيضا يعتبران أن الخطوة ستكون مدعومة من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

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ويعتقد سلتيك وجلاسكو رينجرز أن انضمامهما لدوري بريطاني ممتاز قد يمنحهما فرصا أكبر في التأهل لدوري أبطال أوروبا، كما أن الخطوة قد تجلب مزيدا من الأموال عبر دعم شركات عالمية، ومزيدا من الاهتمام الجماهيري.

وقال مصدر من أحد الفريقين للصحيفة: ”سواء كان دوري السوبر الأوروبي قد نجح أم لا، فإننا نعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز يجب أن يتطور وتجرى عليه تغييرات. حان الوقت لفتحه أمام سلتيك وجلاسكو رينجرز. سيكون له معنى بالنسبة لكل العالم“.

وكانت الأندية الستة الكبار في إنجلترا قد طالبت بعدة تغييرات على الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينها تقليص عدد الأندية إلى 18 فريقا فقط بدلا من 20.