ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر يتعادل أمام سبيزيا وميلان يسقط أمام ساسولو وفوز يوفنتوس على بارما

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل 1 – 1 مع مضيفه سبيزيا، ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبيزيا عن طريق دييجو فارياس في الدقيقة 12، فيما سجل الكرواتي إيفان بيرسيتش هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 39.

وفتحت هزيمة ميلان على ملعبه، في وقت سابق اليوم،أمام ساسولو الطريق أمام إنتر لتعزيز صدارته، ورغم إخفاقه في الفوز يتفوق متصدر الدوري بعشر نقاط على غريمه في المدينة صاحب المركز الثاني قبل 6 مباريات من النهاية.

واستمر سبيتسيا في المركز الـ 15 بعد نتيجة جيدة أخرى أمام منافس بارز في الدوري.

ميلان يسقط أمام ساسولو

سقط ميلان على ملعبه أمام ضيفه ساسولو 2/1، ضمن الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقدم ميلان الشوط الأول بشكل جيد أنهاه متقدمًا بهدف أحرزه التركي ”هاكان تشالهان أوغلو“ عند الدقيقة 30 بتسديدة مميزة سكنت الجهة البعيدة عن حارس المرمى.

وأظهر ساسولو خلال دقائق الشوط رغبة كبيرة بالتسجيل، ونجح بالفعل في إدراك التعادل عند الدقيقة 76 عن طريق المهاجم جياكومو راسبادوري، الذي عاد بعد 6 دقائق فقط ليخطف هدفًا ثانيًا أمَّن به الفوز لفريقه.

وبهذا رفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة وضعته في المركز الثامن، فيما توقف رصيد ميلان عند 66 نقطة مهديًا بذلك فرص الابتعاد أكثر بالصدارة لجاره الإنتر في حال فوز الأخير على سبيزيا.

#ميلان يتعثر ويخسر على ملعبه أمام #ساسولو 1-2 ليبتعد أكثر عن صدارة #الدوري_الإيطالي .. بعد الهزيمة توقف رصيده عند 66 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر #انترميلان pic.twitter.com/LD2KiULRG3 — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز يوفنتوس على بارما 3 – 1 وكالياري على أودينيزي 1 – صفر، وسامبدوريا على كروتوني 1 – صفر، فيما تعادل جنوى وبنفينتو 2 – 2 وبولونيا وتورينو 1 – 1.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: