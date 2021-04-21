ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يعزز الصدارة ويتخطى أستون فيلا وتوتنهام يفوز بأول مباراة بعد رحيل مورينيو

عزز مانشستر سيتي صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مضيفه أستون فيلا 2 – 1 ، ضمن منافسات المرحلة الـ 32 من المسابقة.

وتقدم أستون فيلا بعد مرور 21 ثانية عن طريق جون ماكجين، ثم سجل فيليب فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، فيما تكفل رودريغو هيرنانديز ”رودري“ بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

توتنهام يحقق أول انتصاراته عقب رحيل مورينيو

وفي لقاء آخر تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه ساوثهامبتون 2/1، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم متأخرين بالنتيجة بعدما نجح المهاجم داني إنغز في تسجيل هدف لصالح فريقه ساوثهامبتون في الدقيقة 30، من كرة رأسية مميزة أودعها الشباك.

وأدرك توتنهام التعادل عند الدقيقة 60 من هجمة منظمة أنهاها الويلزي غاريث بيل بتسديدة مقوسة استقرت بمرمى الضيوف، قبل أن يضمن الكوري الجنوبي هيونغ مين سو النقاط الكاملة لفريقه بهدف ثانٍ جاء في الوقت البديل من ركلة جزاء.

#توتنهام يفوز على #ساوثهامبتون 2-1 في #الدوري_الإنجليزي السبيرز أول فوز له تحت قيادة مديره الفني الجديد ريان ماسون ويرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس. pic.twitter.com/FrEeziWtVF — إرم سبورت (@EremSports) April 21, 2021

وأصبح في رصيد توتنهام 53 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس مؤقتًا، فيما تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 36 في المركز الرابع عشر.

وهذه المباراة هي الأولى التي يخوضها توتنهام بعد إقالة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك تحت إشراف لاعب الفريق السابق رايان ميسون، الذي كلفته الإدارة بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: