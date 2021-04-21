الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة تشارك في بطولة الأمم الأوروبية

تواصل الحَكَمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، كتابة التاريخ، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء اختيارها حكما رابعا في بطولة يورو التي تقام خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز المقبلين، لتصبح أول سيدة تشارك في تاريخ البطولة الأبرز للمنتخبات في القارة.

وأعلن يويفا أسماء 18 حكما للساحة لإدارة يورو 2020، التي تأجلت للعام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19، وستقام بين (11 يونيو/ حزيران و11 يوليو/ تموز 2021، في 12 مدينة منتشرة حول القارة.

وهذه المرة الأولى التي ستشارك فيها سيدة، في إدارة مباريات بطولة أوروبا للأمم (يورو) للرجال، وستكون حكما رابعا.

وستشارك فرابارت البالغ عمرها 37 عاما، في دورة تحضيرية في اسطنبول بتركيا من العاشر إلى 13 مايو/ آيار المقبل، قبل المشاركة في بطولة أوروبا.

وكانت فرابارتت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال، والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد، الشهر الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصبحت فرابارت أول سيدة تتولي إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال، والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا، على دينامو كييف الأوكراني، 3-صفر، في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابارت إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية، بين ليفربول وتشيلسي في 2019، وأدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية، بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة، في العام نفسه.