جون هنري مالك ليفربول يتقدم بالاعتذار بعد أزمة دوري السوبر الأوروبي (فيديو)

تقدم جون هنري، مالك ليفربول الرئيسي، باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغن كلوب، اليوم الأربعاء، بسبب الارتباك الناجم عن إعلان المشاركة في دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وكان ليفربول ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت تأسيس دوري السوبر يوم الأحد، قبل التراجع أمس الثلاثاء وسط عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال هنري في مقطع فيديو عبر موقع النادي: ”أنا آسف، وأنا وحدي المسؤول عن هذه الأجواء السلبية غير الضرورية في اليومين الأخيرين“.

”هذا شيء لن أنساه، وهذا يظهر القوة التي تمتلكها الجماهير اليوم، وستستمر في امتلاكها عن حق، المشروع لن يمضي قدما دون دعم وموافقة الجماهير.. استمعنا لكم“.

وأضاف: ”أريد الاعتذار لكلوب واللاعبين وكل من يعمل في ليفربول ليجعل مشجعينا فخورين، هم ليسوا مسؤولين عن هذا الاضطراب. لقد تعرضوا لضغوطات غير عادلة وهذا ما يؤلمني أكثر“.

وتابع: ”أعلم أن ليفربول يمتلك الإمكانية والخبرة اللازمة لإعادة بناء الثقة مجددا والمضي قدما“.

بيان إيقاف دوري السوبر الأوروبي

وكان دوري السوبر الأوروبي، الذي هزه انسحاب الأندية الإنجليزية الستة يوم الثلاثاء، قد أصدر بيانا رسميا قال فيه إنه سيصب تركيزه الآن على ”إعادة تشكيلة المشروع“، لكنه لم يعلن بعد تقبل الهزيمة.

وبعد عاصفة من الانتقادات من الجماهير واللاعبين والمدربين والحكومات، بجانب تهديدات بالإيقاف من سلطات كرة القدم، بات دوري السوبر يتكون من ثلاثة أندية إسبانية وثلاثة أندية إيطالية بعد مرور 48 ساعة على تأسيسه يوم الأحد.

ويبدو إنتر ميلان الأقرب ليكون النادي التالي الذي يغادر البطولة بعدما قال مصدر مقرب من النادي الإيطالي لـ“رويترز“ إنه لم يعد يهتم بالمسابقة ”في ضوء التطورات الأخيرة“.

ورغم أن دوري السوبر تعرض لضربة قوية مساء الثلاثاء بسبب الانسحابات المتتالية، فإنه لم يقدم بعد أي اعتذار.

وقال منظمو دوري السوبر في بيان: ”على الرغم من رحيل الأندية الإنجليزية، التي اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات تحت وطأة الضغوط، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية“.

”بالنظر إلى الظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائما أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله“.

ويرى النقاد أن حلم البطولة قد انهار، وانتهت آمال أندية الصفوة في الحصول على المزيد من الإيرادات بعد التعرض لموجة غضب من المشجعين وتهديدات بالتعرض لعقوبات قاسية.

لكن آثار الانشقاق في دوري السوبر قد تظهر في عالم كرة القدم مع توقعات بتبادل الاتهامات بين الأندية ومجالس الإدارات.

وأعلن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، استقالته وترك منصبه في نهاية العام الجاري، قبل أن ينسحب ناديه من المشروع، حيث كان هذا الرجل مؤثرا في قرار تأسيس المسابقة.

ومن المتوقع أن يسير آخرون على خطاه، وربما يأتي الدور على أندريا أنيلي، رئيس يوفنتوس، الذي وصفه ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، بأنه ”أكبر خيبة أمل على الإطلاق“.

ورحب تشيفرين بتراجع الأندية عن المشاركة في دوري السوبر لكنه قد لا يستطيع التسامح مع حليفه السابق أنيلي الذي كان يتولى رئاسة اتحاد الأندية الأوروبية وكان عضوا في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي حتى يوم الأحد الماضي.

ومع ذلك فإن الأندية المتبقية في دوري السوبر من المرجح أن يتم الترحيب بعودتها إلى المسابقات الأوروبية الحالية لأن اليويفا لا يستطيع تحمل ضياع الإيرادات الضخمة التي تجلبها.

