إد وودوارد يعلن استقالته رسميًا من منصبه كرئيس تنفيذي لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، رسميًا، أن إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي، وواحد الشخصيات البارزة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الجديد، قدّم استقالته للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيانه الرسمي، إن نائب الرئيس التنفيذي إد وودوارد سيتنحى عن منصبه في نهاية عام 2021.

وقال إد وودوارد في بيانه:“فخور للغاية بكوني خدمت يونايتد، وكان لي شرف العمل مع أعظم نادي كرة قدم في العالم على مدار الـ 16 عامًا الماضية، والنادي في وضع جيد للمستقبل، وسيكون من الصعب الابتعاد عنه في نهاية العام“.

وأضاف:“سأعتز بذكريات الفترة التي قضيتها في أولد ترافورد خلال الفترة التي فزنا فيها بالدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفخور بتجديد ثقافة النادي وعودتنا إلى طريقة لعب مانشستر يونايتد“.

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

وتابع:“لقد استثمرنا أكثر من مليار جنيه إسترليني في الفريق خلال فترة وجودي هنا، وسعيد بشكل خاص بالتقدم الذي أحرزه اللاعبون تحت القيادة الذكية لأولي غونار سولشاير وفريقه التدريبي في العامين الماضيين“.

ويأتي قرار وودوارد بعد تقارير عن قرب انسحاب تشيلسي، ومانشستر سيتي، من البطولة الجديدة عقب انتقادات ومعارضة واسعة.

وكان يونايتد من بين أندية أوروبية بارزة أعلنت انضمامها لدوري السوبر، وتعرض وودوارد لانتقادات من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا).