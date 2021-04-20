بعد إقالة مورينيو.. توتنهام يعين لاعبه السابق كمدرب مؤقت

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق رايان ميسون لقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو يوم الاثنين.

وستكون أول مباراة للمدرب ميسون مع توتنهام أمام ساوثهامبتون في الدوري يوم الأربعاء، وقبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان ”لدينا ثقة كبيرة في هذه التشكيلة من اللاعبين الموهوبين. سنخوض نهائي الكأس ولدينا ست مباريات متبقية في الدوري، ويجب أن ينصب كل تركيزنا على تحقيق نهاية قوية لهذا الموسم“.