رياضة

بعد إقالة مورينيو.. توتنهام يعين لاعبه السابق كمدرب مؤقت
تاريخ النشر: 20 أبريل 2021 9:48 GMT
تاريخ التحديث: 20 أبريل 2021 10:45 GMT

بعد إقالة مورينيو.. توتنهام يعين لاعبه السابق كمدرب مؤقت

ستكون أول مباراة للمدرب الجديد مع توتنهام أمام ساوثهامبتون.

+A -A
المصدر: رويترز

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين لاعبه السابق رايان ميسون لقيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد إقالة جوزيه مورينيو يوم الاثنين.

2021-04-EzaBIE6XMAAgVZA

وستكون أول مباراة للمدرب ميسون مع توتنهام أمام ساوثهامبتون في الدوري يوم الأربعاء، وقبل أن يواجه مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبل.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان ”لدينا ثقة كبيرة في هذه التشكيلة من اللاعبين الموهوبين. سنخوض نهائي الكأس ولدينا ست مباريات متبقية في الدوري، ويجب أن ينصب كل تركيزنا على تحقيق نهاية قوية لهذا الموسم“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play