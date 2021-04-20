إقالات مورينيو منحته ثروة ضخمة.. كم مقدارها؟

أقال فريق توتنهام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وتلقي ضربة قوية في سعيه للحاق بالمراكز الأربعة الأولى إثر التعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج الفريق من الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن المدرب البرتغالي سيحصل على 15 مليون جنيه استرليني من توتنهام بعد إقالته، ليصل مجموع المبالغ التي حصل عليها من الإقالات إلى 77،5 مليون جنيه استرليني.

🗣 "You are going to be on my Instagram, 1.9 million." Jose Mourinho filming the press for his Instagram 🤣 📲 pic.twitter.com/lRY4GGUx7T — Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021

وبدأت إقالات المدرب البرتغالي من تشيلسي في 2007 حيث حصل على 18 مليون جنيه استرليني، ثم بعد تجربة في إنتر ميلان ناجحة توجها بثلاثية تاريخية موسم 2009-2010 انتقل لريال مدريد وقضى 3 مواسم، حيث أقيل بعد نهاية موسم 2012-2013 وحصل على مبلغ 17 مليون جنيه استرليني.

وعاد المدرب البرتغالي ليقود تشيلسي في ولايته الثانية، لكنه أقيل في 2015 ليحصل على 12،5 مليون جنيه استرليني.

وجاءت الإقالة الرابعة لجوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد في 2018 وحصل على إثرها على 15 مليون جنيه استرليني.

وبعد إقالته من توتنهام وحصوله على مبلغ 15 مليون جنيه استرليني، يكون مجموع ما حصل عليه جوزيه مورينيو من الإقالات 77،5 مليون جنيه استرليني.