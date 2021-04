إقالات مورينيو منحته ثروة ضخمة.. كم مقدارها؟

أقال فريق توتنهام المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وتلقي ضربة قوية في سعيه للحاق بالمراكز الأربعة الأولى إثر التعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج الفريق من الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ فإن المدرب البرتغالي سيحصل على 15 مليون جنيه استرليني من توتنهام بعد إقالته، ليصل مجموع المبالغ التي حصل عليها من الإقالات إلى 77،5 مليون جنيه استرليني.

