ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يفرض التعادل على ليفربول ويحرمه من المركز الرابع

فرض ليدز يونايتد التعادل 1/1 على ضيفه ليفربول في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، ليحرمه من الصعود (مؤقتا) إلى المركز الرابع في البريميرليغ.

وسجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 31.

وأدرك دييغو لورينتي التعادل لليدز يونايتد في الدقيقة 87 بضربة رأسية مستغلا ركلة ركنية لعبها جاك هاريسون.

وحقق ليفربول التعادل الثامن، في حين فاز 15 مرة، وخسر 9، ليرفع التعادل رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، في حين رفع التعادل رصيد ليدز يونايتد إلى 46 نقطة في المركز العاشر (مؤقتا).

وواصل ليفربول سلسلة عدم الخسارة أمام ليدز يونايتد، حيث خسر الريدز أمامه آخر مرة في أبريل 2001، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول 7 مرات، وتعادلا 3 مرات.

وتتبقى لليفربول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، إذ سيلعب مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد وساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون وبيرنلي وكريستال بالاس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:

