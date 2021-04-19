وزير بريطاني: اذا لم تتمكن سلطات كرة القدم من إيقاف دوري السوبر الأوروبي سنوقفه نحن

قال أوليفر دودن، وزير الرياضة البريطاني اليوم الإثنين، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد، الذي اقترحه 12 ناديًا أوروبيًا لكرة القدم، مضيفًا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، ولم تستبعد فرض ضرائب إضافية.

Culture Secretary Oliver Dowden announces the launch of a fan led review of football following the 'European Super League' proposals. Can the government really stop this?pic.twitter.com/28mPIlzhcX — The United Stand (@UnitedStandMUFC) April 19, 2021

وقال دودن، إنه التقى بمسؤولي الدوري الممتاز والاتحاد الانجليزي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) لمناقشة الخطط التي تشمل ستة أندية إنجليزية، هي: مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتشيلسي، وليفربول، وأرسنال، وتوتنهام.

وسارع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لرفض فكرة دوري السوبر الأوروبي أمس الأحد، وقال دودن، إن الحكومة ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامته، حتى لو لم تستطع سلطات كرة القدم ذلك.

وقال أمام البرلمان: ”أدعوكم للاطمئنان. إذا لم يتمكنوا من التحرك، فسنقوم نحن بذلك“.

وأضاف: ”سنطرح كل شيء على الطاولة، لمنع حدوث ذلك.

”ندرس كل الخيارات من الحوكمة، إلى تعديل قانون المنافسة والآليات التي تسمح لصناعة كرة القدم بالتطور. ببساطة، سنراجع كل ما تفعله الحكومة لدعم هذه الأندية للعب … سنفعل كل ما يلزم لحماية لعبتنا الوطنية المفضلة“.