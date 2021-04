وزير بريطاني: اذا لم تتمكن سلطات كرة القدم من إيقاف دوري السوبر الأوروبي سنوقفه نحن

قال أوليفر دودن، وزير الرياضة البريطاني اليوم الإثنين، إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لعرقلة دوري السوبر الأوروبي الجديد، الذي اقترحه 12 ناديًا أوروبيًا لكرة القدم، مضيفًا أنه سيراجع الدعم الذي تقدمه الحكومة للأندية، ولم تستبعد فرض ضرائب إضافية.

Culture Secretary Oliver Dowden announces the launch of a fan led review of football following the 'European Super League' proposals.

