رسميا.. إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميا إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وقال توتنهام في بيان رسمي: ”يمكن للنادي أن يعلن اليوم إعفاء جوزيه مورينيو وطاقمه الفني جواو ساكرامنتو ونونو سانتوس وكارلوس لالين وجيوفاني سيرا من مهامهم“.

وأشار رئيس مجلس الإدارة، دانيال ليفي: ”لقد كان مورينيو وطاقمه التدريبي معنا خلال بعض الأوقات الأكثر تحديا لنا كنادٍ. جوزيه محترف حقيقي أظهر مرونة هائلة خلال فترة جائحة كورونا. على المستوى الشخصي، لقد استمتعت بالعمل معه، ونأسف لأن الأمور لم تسر كما توقعنا. سيكون دائما موضع ترحيب هنا، ونود أن نشكره وطاقمه التدريبي على مساهمتهم“.

وتعادل توتنهام بنتيجة (2-2) مع إيفرتون مساء الجمعة الماضي، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021