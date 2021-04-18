ليستر سيتي يلدغ ساوثهامبتون ويضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

ضرب ليستر سيتي موعدًا مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه 1/0 على ساوثهامبتون، في نصف النهائي، اليوم الأحد.

وانتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي، في حين سجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تمريرة عرضية من جيمي فاردي.

وكان تشيلسي قد أطاح بمانشستر سيتي في نصف النهائي بعدما تغلب عليه 1/0، أمس السبت، سجله النجم المغربي حكيم زياش.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، في مايو المقبل، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.

وسبق أن نال تشيلسي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات، آخرها موسم 2017/2018، علمًا بأن البلوز صعد للمباراة النهائية في البطولة 4 مرات في آخر 5 مواسم، بينما لم يسبق لليستر سيتي التتويج بالمسابقة من قبل.