ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يخطف الفوز من بيرنلي ويؤمن الوصافة

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على حساب نظيره بيرنلي، بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب “ أولد ترافورد“ في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم مانشستر يونايتد عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 48، ولكن لم يهنأ طويلا بعد أن سجل بيرنلي هدف التعادل عن طريق جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 50.

وقبل نهاية المباراة في الدقيقة 84 نجح جرينوود في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الدفاع وسكنت الشباك.

واختتم ادينسون كافاني أهداف مانشستر في الدقيقة 92، وأحرز الهدف الثالث مستغلا كرة عرضية من فان دي بيك ليحولها في الشباك.

#مانشستر_يونايتد يفوز على بيرنلي 3-1 ويرفع رصيده إلى 66 نقطة ويؤمن المركز الثاني في ترتيب #الدوري_الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/QEFOAmXjtA — إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2021

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز الى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 33 في المركز السابع عشر.

آرسنال يتعادل في الوقت القاتل أمام فولهام

وفي مباراة أخرى حرم نظام (VAR) فريق فولهام من مواصلة مفاجآته أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، وتلقت شباك الفريق هدف التعادل 1 – 1 أمام جاره ومضيفه آرسنال في الوقت بدل الضائع من مباراته اليوم الأحد في المرحلة الـ32 من المسابقة.

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي؛ ولكنه فقد نقطتين في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

#ارسنال يخطف التعادل في الثانية الأخيرة من #فولهام في #الدوري_الإنجليزي

إدوارد نيكيتاه يسجل هدف قاتل في مرمى فولام والمباراة تنتهي بالتعادل 1/1

ارسنال يصل للنقطة 46 في المركز التاسع .. فولهام يصل للنقطة 27 في المركز الـ 18 pic.twitter.com/HppF9aKMmZ — إرم سبورت (@EremSports) April 18, 2021

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: