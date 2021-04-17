تشيلسي يسقط مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي فوزا ثمينا على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”ويمبلي“ في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل ”البلوز“ إلى النهائي، الذي سيقام يوم 15 مايو المقبل.

سجل هدف المباراة الوحيد حكيم زياش، في الدقيقة 55، بعد متابعته لعرضية المهاجم الألماني تيمو فيرنر.

وينتظر تشيلسي في النهائي الفائز من مواجهة ليستر سيتي وساوثهامبتون، التي تقام غدا الأحد.

وشهدت المباراة تعرض النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي للإصابة، واستبدل في الدقيقة 48 ودخل بدلاً منه فيل فودين.

وكان تشيلسي تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، فيما تخطى مانشستر سيتي نظيره فريق إيفرتون بنفس النتيجة.