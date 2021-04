التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب ويمبلي لمتابعة المباراة المرتقبة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمع تشيلسي ومانشستر سيتي.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت السعودية على ملعب ويمبلي.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق علي محمد علي.

Tune is shortly to watch Pep preview Saturday's trip to Wembley! 👊 ⚽️ @marathonbet

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 16, 2021

مشوار الفريقين

تأهل مانشستر سيتي بعدما تخطى عقبة برمنغهام سيتي في الدور التمهيدي الثالث بنتيجة 3/0، ثم تغلب على تشيلتنهام تاون بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع، والفوز بنفس النتيجة على سوانزي سيتي في الدور التمهيدي الأخير.

وأقصى مانشستر سيتي منافسه إيفرتون بنتيجة 2/0 في ربع النهائي متأهلًا إلى نصف النهائي للبطولة التي يحمل لقبها 6 مرات آخرها موسم 2018/2019.

وصعد تشيلسي بعدما أقصى موركامب بنتيجة 4/0 في الدور التمهيدي الثالث، ثم تغلب على لوتن تاون بنتيجة 3/1 في الدور التمهيدي الرابع، وفاز على بارنسلي بنتيجة 1/0 في الدور التمهيدي الأخير.

وتجاوز تشيلسي مفاجآت شيفيلد يونايتد في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 2/0، وحقق البلوز لقب البطولة 8 مرات آخرها موسم 2017/2018.

وتقابل الفريقان هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وهو آخر لقاء بين الفريقين، يوم 3 يناير الماضي، وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 3/1.

وسبق أن تقابل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي 5 مرات، لم يعرف خلالها توخيل طعم الفوز، وتلقى 4 خسائر، وتعادل مرة وحيدة.

Last time we faced Manchester City in the #FACup ⏪ 2016… 𝐅𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐡𝐨𝐰! 🤩 pic.twitter.com/imfj67Ov9p — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 16, 2021

قطار السيتي.. والإنجاز التاريخي

يبحث بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن إنجاز تاريخي ومميز بحصد الثلاثية المحلية والكفاح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبدو مانشستر سيتي هذا الموسم كقطار منطلق لا يعرف سوى الانتصارات فقد تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، كما يتصدر الدوري الإنجليزي ويسعى لحسم اللقب المحلي، وتأهل لنهائي كأس الرابطة، ويخوض مواجهة قوية ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد.

وتحدث غوارديولا بتقدير شديد عن منافسه توخيل مدرب تشيلسي قبل المواجهة مؤكدًا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يعلم قدرات توخيل وسبق أن واجهه في ألمانيا حين كان بيب مدربا لبايرن ميونخ.

وأكد بيب أن المواجهة لن تكون سهلة أمام تشيلسي أحد أفضل فرق أوروبا، كما أن المواجهات الإقصائية دائما تكون صعبة وتعتمد على التفاصيل الصغيرة.

وتحيط الشكوك بمشاركة سيرجيو أغويرو بعد أن غاب مؤخرًا لمشاكل عضلية، ويعتمد مانشستر سيتي على تشكيلته التي تضم الحارس البديل زاك ستيفن، وأمامه رباعي خط الدفاع: روبن دياز، وإيمريك لابورت، ويمينًا كايل ووكر، ويسارًا جواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط رودريغو وبجواره ثنائي صناعة اللعب كيفين دي بروين، وإلكاي غوندوغان، مع مثلث هجومي يضم: رحيم سترلينغ، وفيل فودين، وغابريل جيسوس.

The key team news and thoughts from the boss ahead of tomorrow's #FACup semi-final! 📝💭 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 16, 2021

طموح توخيل.. وأسلحة تشيلسي

يملك المدرب توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الطموح الكبير لتحقيق إنجاز في كأس الاتحاد بعدما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد توخيل في المؤتمر الصحفي أنه تعلم الكثير من غوارديولا، ويدرك تمامًا قوة أسلوبه التدريبي، كما أن هناك فجوة بالفعل بين تشيلسي ومانشستر سيتي لصالح الأخير، ويجب أن يتقبلها الجميع، ولكنه سيلعب لتحقيق الفوز وعبور عقبة مانشستر سيتي.

ويفتقد تشيلسي جهود الثنائي ماتيو كوفاسيتش، وأندرياس كريستينسن للإصابة، ويعتمد البلوز على تشكيلة تضم الحارس كيبا، وأمامه الثلاثي: تياغو سيلفا، وأنطونيو روديغر، وسيزار أزابيلكويتا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره جورجينهو، ويمينًا رايس جيمس، ويسارًا ماركوس ألونسو، مع مثلث هجومي بقيادة ماسون ماونت، وكاي هافيرتز، وكريستيان بوليسيتش.

وأكد محمد شوقي لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ أن تشيلسي يقدم كرة مختلفة مع توخيل أكثر فاعلية عما كان يفعله الفريق مع مدربه السابق فرانك لامبارد بخلاف أن توخيل أكثر تنظيمًا وسط الملعب.

وأشار إلى أن الموسم الحالي يبدو متكاملًا بالنسبة لمانشستر سيتي فالفريق يصل للأدوار النهائية في كل البطولات وفي طريقه لحصد لقب البريميرليغ، موضحًا أن مانشستر سيتي بتألقه الحالي سيكون من الصعب إيقافه.

وتوقع شوقي صراعًا خاصًا بين ماونت نجم تشيلسي، وسترلينغ نجم مانشستر سيتي، في خلخلة دفاعات الفريقين، خاصة أنهما يملكان القدرات الفردية المميزة، والسرعة، والمهارة.