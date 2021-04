هل تغيّب الإصابة هاري كين عن مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين؟

يعيش توتنهام حالة قلق قبل معرفة مدى خطورة إصابة نجمه وهدافه هاري كين، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة السبيريز مع إيفرتون، أمس الجمعة، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هاري كين هدفين ليتعادل توتنهام 2/2 مع إيفرتون، لكن الدولي الإنجليزي غادر في الدقيقة 90+1 بسبب الإصابة.

وأثار خروج هاري كين من الملعب وهو يعرج، مخاوف توتنهام من غياب طويل لهدافه، خاصة مع تبقي 9 أيام على نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة ضد مانشستر سيتي.

Tottenham striker Harry Kane walks off at full-time shaking his head after potentially suffering another ankle injury! pic.twitter.com/XX9h1wOhXX — Football Daily (@footballdaily) April 16, 2021

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عقب المباراة: ”لا أعرف الكثير، وليس لدي الكثير لأقوله، ولا أريد أن أكون متفائلا بسذاجة، في الوقت الحالي لا أعرف، وأعتقد أننا سنتعرف على تفاصيل أكثر لاحقا“.

وأضاف مورينيو ”بالنسبة لهاري كين لا يخرج دون سبب، حدث شيء ما. سنلعب يوم الأربعاء ضد ساوثهامبتون، ثم نهائي كأس الرابطة، ولنر ما سيحدث ولنحتفظ بالتفكير الإيجابي“.

وتابع مورينيو ”جميعا نشعر بنفس المخاوف من شيء قد يمنعه من اللعب يوم الأربعاء وبالتحديد يوم الأحد في النهائي ولكن لننتظر، لكن إذا لم يكن كين جاهزا فسنقاتل بنفس القوة“.

Harry Kane goal for Tottenham against Everton #PremierLeague 2-2pic.twitter.com/lBqssFu43r — Everything Sports (@CompleteSport24) April 16, 2021

وبهدفيه على إيفرتون رفع كين رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتقدم بهدفين عن النجم المصري محمد صلاح، علما أن كين سجل بالمجمل الموسم الحالي 31 هدفا وصنع 16 في 43 مباراة مع توتنهام.

ويحتل توتنهام المركز السابع (مؤقتا) في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 50 نقطة من 32 مباراة،

Jose Mourinho talking to one of his medical staff about Harry Kane's injury for Tottenham pic.twitter.com/XpGShmHuqD — Football Daily (@footballdaily) April 16, 2021

مورينيو وبوغبا

في سياق متصل أكد مورينيو أنه لا يهتم بتصريحات الفرنسي بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد بشأن المقارنة بين تعامل المدرب البرتغالي والنرويجي أولي جونار سولشكاير مع اللاعبين.

وقال مورينيو: ”لا أهتم بما قاله بول بوغبا ولا تهمني نهائيا“.

وكان بوغبا قد وجه انتقادات لمورينيو بشأن تعامله مع اللاعبين وقال: ”ما أشعر به حاليا مع سولشاير مختلف، إنه لا يتجاهل اللاعبين، قد لا يشركهم في بعض المباريات لكنه لا يستبعدهم نهائيا وكأنهم غير موجودين. هذا هو الفرق بين مورينيو وسولشاير“.

وأضاف النجم الفرنسي: ”كل مرة كان لدي علاقة جيدة مع مورينيو وكل العالم لاحظ ذلك، في اليوم التالي لا تعرف ما سيحدث، إنه الشيء الغريب الذي حدث لي مع مورينيو ولا يمكن شرحه لكم لأني أنا أيضا لا أعرف“.

وأكد بوغبا أن لكل مدرب طريقة عمله، وقال: ”كل مدرب له طريقة خاصة للتدريب والتعامل مع اللاعبين، ويجب أن تتأقلم معها كلاعب، أحيانا لا تناسبك وأحيانا نعم“.