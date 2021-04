كومان يتحدث عن مستقبله مع برشلونة قبل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا

قال رونالد كومان مدرب برشلونة مرة أخرى إنه غير قلق على مستقبله قبل مواجهة أتليتك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، غدًا السبت.

ويمثل نهائي الكأس فرصة لبرشلونة لإنهاء غيابه عن البطولات منذ موسم 2018-2019.

وبعدما أنهى الموسم الماضي دون بطولات، انتهت آمال برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، بينما خسر، يوم السبت الماضي، أمام ريال مدريد في مباراة قمة ليحتل المركز الثالث في سباق الفوز بالدوري.

وأضاف كومان:“النهائي مهم للنادي، وفرصة الفوز بلقب شيء جيد دائمًا، ولم أفكر أبدًا بمستقبلي. والشيء الأكثر أهمية هو وضع كل طاقتي في الفريق من أجل الفوز بلقب“.

⚡️ LIVE NOW! ⚡️ @RonaldKoeman press conference ahead of the Copa del Rey final! #CopaBarça 💪🟦🟥

🖥 Watch now for FREE on Barça TV+: https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/Jam1iQSetG

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2021