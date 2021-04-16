كومان يتحدث عن مستقبله مع برشلونة قبل مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا

قال رونالد كومان مدرب برشلونة مرة أخرى إنه غير قلق على مستقبله قبل مواجهة أتليتك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، غدًا السبت.

ويمثل نهائي الكأس فرصة لبرشلونة لإنهاء غيابه عن البطولات منذ موسم 2018-2019.

وبعدما أنهى الموسم الماضي دون بطولات، انتهت آمال برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، بينما خسر، يوم السبت الماضي، أمام ريال مدريد في مباراة قمة ليحتل المركز الثالث في سباق الفوز بالدوري.

وأضاف كومان:“النهائي مهم للنادي، وفرصة الفوز بلقب شيء جيد دائمًا، ولم أفكر أبدًا بمستقبلي. والشيء الأكثر أهمية هو وضع كل طاقتي في الفريق من أجل الفوز بلقب“.

⚡️ LIVE NOW! ⚡️ @RonaldKoeman press conference ahead of the Copa del Rey final! #CopaBarça 💪🟦🟥 🖥 Watch now for FREE on Barça TV+: https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/Jam1iQSetG — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 16, 2021

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأنه في حال إنهاء الموسم دون ألقاب، سيستغني الرئيس الجديد خوان لابورتا عن كومان وسيعين مدربًا جديدًا خلفًا له هذا الصيف.

وأقر كومان بوجود أن هناك توقعًا للفوز بالألقاب، وأصر أيضًا على أنه يحظى بالدعم التام من مجلس إدارة النادي.

وقال المدرب الهولندي:“من الغريب الإجابة باستمرار عن مثل هذه الأسئلة، ولم نخسر طوال 19 مباراة، والآن توجد تساؤلات بشأن مستقبلي، ويجب تقبل ذلك حتى إذا لم يعجبني، ويتبقى عام في عقدي، وأعرف ما سيحدث عندما تخسر أو تفوز. وتحدثت مع الرئيس وأظهر ثقته بي، ولا أعتقد أنه في كل مرة يكتب فيها شيء عن مدرب يجب على الرئيس أن يمنحه الثقة“.

وأضاف:“أُدرك ما نحن فيه وأننا بحاجة للفوز بالبطولات بغض النظر عن أي شيء آخر“.

وعاد المدافع جيرار بيكي للتشكيلة عقب تعافيه من الإصابة، بينما يغيب فقط فيليب كوتينيو، وأنسو فاتي، أمام بيلباو بسبب إصابتهما المستمرة منذ فترة طويلة.