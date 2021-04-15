إصابة أوباميانغ نجم آرسنال بالملاريا

كشف الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم نادي آرسنال الإنجليزى، أسباب غيابه عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، وخروجه من قائمة مباراة سلافيا براغ التشيكي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونشر أوباميانغ صورة عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“، أعلن من خلالها تواجده في المستشفى بسبب إصابته بمرض الملاريا، بعد رحلته الأخيرة مع منتخب الجابون.

وقال أوباميانغ: ”مرحبًا يا رفاق، شكرًا على جميع الرسائل والمكالمات، لقد أصبت بالملاريا أثناء تواجدي رفقة المنتخب الوطني في الجابون قبل بضعة أسابيع“.

وأضاف: ”لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع ولكني أشعر بالفعل بتحسن كبير كل يوم، بفضل الأطباء العظماء الذين اكتشفوا الفيروس وعالجوه بسرعة كبيرة، لم أشعر بنفسي حقًا خلال الأسبوعين الماضيين، لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى“.

#اوباميانغ نجم #ارسنال : تعرضت للإصابة بمرض #الملاريا خلال تواجدي مع منتخب الغابون قبل أسابيع

بفضل الأطباء العظماء الذين اكتشفوا الفيروس وعالجوه بسرعة كبيرة. لم أكن أشعر بنفسي حقًا في الأسبوعين الماضيين، لكنني سأعود أقوى من أي وقت مضى قريبًا pic.twitter.com/ocbcbETtD2 — إرم سبورت (@EremSports) April 15, 2021

وتمنى أوباميانغ التوفيق لفريقه آرسنال الليلة في مواجهة سلافيا براغ التشيكي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ستاد الإمارات.