صفقات نادي برشلونة.. عودة الاهتمام بأغويرو ونيمار يضغط للعودة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ في عددها اليوم الثلاثاء أن برشلونة عاد للاهتمام بالمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي الصيف القادم وبإمكانه الرحيل مجانا.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة برشلونة عادت للاهتمام بسيرجيو أغويرو وتسعى لإقناعه بقبول عرض مالي مقبول للقدوم للكامب نو، في ظل الأزمة المالية للفريق التي لا تسمح بمنحه راتبا كبيرا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن رغبة سيرجيو أغويرو في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما بارك المدرب الإسباني بيب غوارديولا بقاء مهاجم مانشستر سيتي وهدافه التاريخي في إنجلترا.

ومن جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يضغط من أجل العودة لبرشلونة، بعدما جمد مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وينتظر تحركا من الفريق الكاتالوني.

وتسعى إدارة برشلونة لإرضاء النجم الأول للفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وإقناعه بالبقاء، حيث ينتهي عقده بدوره الصيف القادم وبإمكانه الرحيل مجانا، لكن إدارة الفريق تحاول إغراءه بالتعاقد مع صديقه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو وصديقه البرازيلي نيمار.