رياضة

نيمار القادم.. مانشستر سيتي يقترب من ضم الموهوب البرازيلي كيكي
تاريخ النشر: 12 أبريل 2021 19:54 GMT
تاريخ التحديث: 12 أبريل 2021 20:10 GMT

نيمار القادم.. مانشستر سيتي يقترب من ضم الموهوب البرازيلي كيكي

يطلق على كيكي "نيمار القادم" في البرازيل، نظرا لما يملكه من سرعة وتحكم في الكرة، وإن كان الشاب يلعب بالقدم اليسرى عكس نيمار.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع الموهوب البرازيلي كيكي من فلومينينسي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن صفقة انتقال كيكي ستكلف خزينة مانشستر سيتي 8.7 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 14.75 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

من جهته، ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن مانشستر سيتي يمضي قدما في إتمام الصفقة.

وأوضح أن اللاعب، البالغ من العمر 17 عاما، سيوقع مع مانشستر سيتي عقدا مدته 5 سنوات، لكنه لن يصل لملعب الاتحاد قبل صيف 2022.

وبحسب ”صن“، يطلق على كيكي ”نيمار القادم“ في البرازيل، نظرا لما يملكه من سرعة وتحكم في الكرة، وإن كان الشاب يلعب بالقدم اليسرى عكس نيمار.

ونقلت الصحيفة عن جيلهيرمي توريس مدرب فلومينينسي تحت 17 عاما قوله عن كيكي: ”هو لاعب يتميز كثيرًا بجودته الفنية، خاصة فيما يتعلق بالمواجهات الفردية وأيضًا في جودته أمام المرمى“.

وأضاف: ”إنه أيضًا ذكي جدًا، ويبحث عن مساحات فارغة في الملعب ولديه قدرة جيدة على تقديم المساعدة لزملائه في الفريق“.

وتابع: ”بالإضافة إلى ذلك، لديه عقلية رابحة وتنافسية، وهو أمر مهم للاعب رفيع المستوى، وهو يتعلم كيفية التعامل مع الشدائد“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إلى جانب كيكي فإن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع ميتينهو الذي يلعب لفلومينينسي.

وكان الثنائي كيكي وميتينهو جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي فاز بالبطولة البرازيلية تحت 17 عامًا العام الماضي، وحصل على المركز الثاني في بطولة كأس البرازيل تحت 17 عامًا.

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