نيمار القادم.. مانشستر سيتي يقترب من ضم الموهوب البرازيلي كيكي

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع الموهوب البرازيلي كيكي من فلومينينسي.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن صفقة انتقال كيكي ستكلف خزينة مانشستر سيتي 8.7 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 14.75 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

من جهته، ذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن مانشستر سيتي يمضي قدما في إتمام الصفقة.

وأوضح أن اللاعب، البالغ من العمر 17 عاما، سيوقع مع مانشستر سيتي عقدا مدته 5 سنوات، لكنه لن يصل لملعب الاتحاد قبل صيف 2022.

وبحسب ”صن“، يطلق على كيكي ”نيمار القادم“ في البرازيل، نظرا لما يملكه من سرعة وتحكم في الكرة، وإن كان الشاب يلعب بالقدم اليسرى عكس نيمار.

ونقلت الصحيفة عن جيلهيرمي توريس مدرب فلومينينسي تحت 17 عاما قوله عن كيكي: ”هو لاعب يتميز كثيرًا بجودته الفنية، خاصة فيما يتعلق بالمواجهات الفردية وأيضًا في جودته أمام المرمى“.

وأضاف: ”إنه أيضًا ذكي جدًا، ويبحث عن مساحات فارغة في الملعب ولديه قدرة جيدة على تقديم المساعدة لزملائه في الفريق“.

